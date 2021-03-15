В Госдуме заявили, что 40% россиян живут за чертой бедности

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев назвал официальные данные по уровню бедности в России заниженными. По его мнению, этот показатель уже достиг крайности, сообщает ura.ru.

Коломейцев заявил, что считает более правильной оценку верности по "методике лишений", в рамках которой бедными можно назвать 40% россиян. В то же время по официальной статистике таких людей в России около 20%. Источники, из которых депутат получил свои данные, Коломейцев не назвал.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.