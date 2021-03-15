Не менее 80 человек пропали без вести и шесть человек погибли во время песчаной бури в Монголии. Об этом сообщает ТАСС.

Буря накрыла Монголию в субботу, 13 марта, а уже в понедельник стихия добралась до Пекина. Видимость в городе не превышает 1 км. Концентрация мелких твёрдых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8000 микрограммов на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Местные власти объявили жёлтый уровень опасности и порекомендовали населению не выходить из дома без крайней необходимости. По прогнозам, буря продлится до вторника.