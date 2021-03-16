Эволюция ОДН. Почему общедомовой платеж стал заботой управляющих компаний

Барнаульская горэлектросеть больше не начисляет ОДН. Энергетики массово разослали соответствующие договоры управляющим компаниям и ТСЖ. С 1 апреля услуга будет окончательно интегрирована в платёжки жилищных организаций в качестве "коммунального ресурса на содержание общего имущества" (КР на СОИ, – прим. редакции). Строку "ОДН" в квитанциях БГЭС увидят только те, кто в своё время накопил за неё долги, и жители домов с непосредственной формой правления. С чем связано реформирование расчётов за общедомовые нужды, рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС Оксана Пучкина.

Об эволюции ОДН

– Оксана Николаевна, помнится, в наших квитанциях ОДН был не всегда, как и когда появилась данная услуга в наших платежках и как была интегрирована в КР на СОИ?

– Точкой отсчёта можно считать принятие в сентябре 2012 года постановления правительства № 354, а именно "Правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме". После этого в квитанциях Барнаульской горэлектросети появилась услуга "ОДН" или "Электроснабжение общедомовых нужд". Будет неправдой утверждать, что жильцы раньше не платили за общедомовые нужды. ОДН был, но в усечённом варианте. В виде электросчётчиков на места общего пользования, МОПов, которые не охватывали потребление электроэнергии всем домом, включая присоединённые к дому нежилые помещения (магазины, гаражи, киоски и пр.). Соответственно, выявить энерговоровство было сложнее, ресурс не учитывался полностью, энергетики несли убытки. Именно для того чтобы научить потребителей считать электроэнергию и был создан ОДН. Замена расчётов по МОП на расчеты за ОДН в своё время вызвала волну негодования. Однако политический курс государства был взят в сторону энергосбережения, и закон № 261 "Об энергосбережении" был принят ещё до ОДН, в 2009 году. Поступательно учились экономить везде – на производстве, в бюджетных учреждениях и, наконец-то, в многоквартирных домах. В 2017 году ОДН перевели из коммунальных услуг в жилищные. Простыми словами, забрали у ресурсовиков и отдали управляющим компаниям в виде КР на СОИ. Начисления ограничили нормативом, а всю разницу между показаниями общедомового прибора учёта и норматива возложили на жилищные организации. Таким образом, произошла "эволюция" ОДН: сначала ресурс научились считать, теперь мы учимся его экономить.

Об уроках энергосбережения

– Почему Барнаульская горэлектросеть именно сейчас массово отказывается от начислений за ОДН?

– В системе расчётов за общедомовые нужды Барнаульская горэлектросеть стала лишним звеном. Судите сами. Мы не может зайти в многоквартирный дом и в целях энергосбережения установить энергоэффективное оборудование или отремонтировать ветхие сети. Это задача жилищных организаций, а именно – управляющих компаний или ТСЖ. А потому государство рядом нормативно-правовых актов исключило ресурсовиков из данной цепочки. Простой пример.

Вспомните Барнаул 10-15 лет назад: прогуливаясь в тёмное время по улице можно было увидеть, как в домах на лестничных площадках круглосуточно горел свет. После принятия закона "Об энергосбережении" и после того, как появился ОДН, управляющие компании задумались об экономии, и в наших подъездах появились датчики движения. Затем, с 2014 года, в стране началась волна капитальных ремонтов в старом жилом фонде, преобладающую часть затрат взяло на себя государство.

Одним из главных направлений данной ремонтной кампании стала именно замена внутридомовых коммунальных сетей – электрических, водо-, газоснабжения. В законе "Об энергосбережении" провозглашён один из главных, на мой взгляд, принципов – "поддержка и стимулирование энергосбережения, повышение энергетической эффективности". Это и есть основа основ и ответ на вопрос, почему появился КР на СОИ и почему Барнаульская горэлектросеть больше не может начислять услугу ОДН.

О третьем лишнем

– У управляющих компаний больше нет выбора? Они могут платить за общедомовые нужды по старой схеме, то есть оставить в своих домах ОДН?

– Нормативно-правовыми актами предусмотрен порядок содержания общего имущества, обязанность по его оплате есть в статье 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. Таким образом, жильцы обязаны оплачивать не только электроэнергию и другие ресурсы, потреблённые в квартире, но и затраченные на нужды дома. В свою очередь, постановление правительства № 354 (а именно пункт 63 и 64) говорит о том, что управляющая компания обязана приобретать у ресурсовиков электроэнергию, воду, тепло на содержание общего имущества. Отказаться от заключения такого договора УК или ТСЖ не имеют права. Какое-то время Барнаульская горэлектросеть не принуждала управляющие компании к заключению договоров. Одним словом, всё было отдано на откуп доброй воли жилищных организаций. Однако время шло, и управляющие компании не проявили особого рвения брать на себя ответственность за расчёты по ОДН. Скажу, что с начала этого года социальная миссия Барнаульской горэлектросети завершена. Договоры будут заключены в добровольном или принудительном порядке. Барнаульская горэлектросеть уже направила всем жилищным организациям пакет документов, и по истечении 30 дней, не зависимо от того, подпишет его УК или нет, договор будет считаться заключённым. К слову, само подписание договора не является камнем преткновения, потому что формально процедура соблюдена. Договор подготовлен и направлен в УК или в ТСЖ. Существует судебная практика, согласно которой физическое подписание договора не является обязательным. Сам факт потребления ресурса считается подтверждением того, что управляющая компания несет ответственность перед ресурсоснабжающей организацией за оплату электроэнергии. Данная позиция подтверждена в Верховном суде РФ.

О тонкостях расчетов

Скажите, ОДН для какой-то категории домов останется?

Само определение услуги ОДН не исчезло из законодательства. По-прежнему квитанции за ОДН получали и будут получать жители домов с непосредственной формой правления и домов, где ещё не определён способ управления. В данном случае мы оказываем коммунальную услугу ОДН непосредственно собственникам, и её расчет ведётся по общедомовому прибору учёта.

– Разве ОДН или КР на СОИ не ограничен нормативом?

– Когда в многоквартирном доме есть обслуживающая его жилищная организация, будь это управляющая компания или ТСЖ, расчёты за общедомовые нужды всегда ограничиваются нормативом. Схема расчетов выглядит следующим образом: УК или ТСЖ рассчитываются с Барнаульской горэлектросетью по общедомовому прибору учёта, но жильцам могут выставить суммы к оплате только в рамках норматива. Не уложились в норматив, значит, есть убытки. Сверхнормативная разница может быть оплачена жильцами, только если такое решение принято общим собранием собственников.

О размере норматива

– В 2017 году была шумиха по поводу утверждённых нормативов на коммунальный ресурс на содержание общего имущества. В частности, позиция БГЭС была в том, что нормативы посчитаны некорректно. Сейчас нормативы пересчитали?

– История с принятием нормативов достаточно длинная. До 2017 года на государственном уровне разрабатывали методику расчётов нормативов, потом накладывали мораторий на начисления по нормативам. Сейчас в крае действует норматив, принятый Решением управления по тарифам Алтайского края от 16 ноября 2018 года. При утверждении нормативов у БГЭС и других региональных энергокомпаний запрашивали информацию о площади мест общего пользования в многоквартирных домах, однако достоверными данными никто, в том числе БГЭС, на тот момент не обладал. У многих управляющих компаний техническая документация на дом была утеряна, и никто не знал, какова на самом деле эта величина. Мы обращались в суды и понуждали жилищные организации предоставить корректные данные, подтверждённые техническим паспортом на многоквартирный дом. В результате по технической документации оказывалось, что площадь мест общего пользования в домах значительно отличались от той информации, которую нам предоставляли УК и ТСЖ. В своё время Барнаульская горэлектросеть говорила об этом, можно сказать, предупреждала. Тем не менее мы получили то, что сейчас имеем. Мы не можем говорить, высокий норматив или низкий, данный норматив такой, какой он есть, и управляющие компании обязаны по нему работать.

О распределении ролей

– У управляющих компаний нет денег платить сверхнормативную разницу и их позиция логична и понятна.

– Выход есть всегда. Если управляющая компания или ТСЖ обоснуют жильцам, по каким причинам потребление электроэнергии в их доме невозможно уместить в норматив, на общем собрании может быть принято абсолютно легитимное решение – оплачивать КР на СОИ по общедомовому прибору учёта. Однако для этого УК и ТСЖ нужно взять бразды правления в свои руки и начать работать с жильцами, чего многие делать не хотят. Законодательно такая возможность предусмотрена, и мы знаем большое количество домов, где данная система расчётов успешно применяется.

– Сверхнорматив – единственная причина, почему управляющие компании не хотят начислять ресурс на содержание общего имущества?

– Начисления за ОДН или КР на СОИ – это всегда трудоёмкая работа. Мы производим начисление УК по общедомовому прибору учёта, а УК, в свою очередь, должна провести начисление каждому собственнику многоквартирного дома. Возникает ответственность за каждую рассчитанную цифру. Когда Барнаульская горэлектросеть начисляла жильцам услугу ОДН, эту ответственность несли мы, а должны были нести управляющие компании, что было для них весьма удобно. В случае неверного начисления, санкции контролирующих органов предъявлялись БГЭС, но не УК. Кроме того, все расходы по проведению расчётов и взысканию долгов так же были не выгодны управляющим компаниям. Гораздо проще было это делать с помощью энергетиков, но законодатель распределил роли, обязанности и ответственность по-другому.

– В любом случае деньги должны поступать в Барнаульскую горэлектросеть. Не опасаетесь, что отдав услугу управляющим компаниям, они не будут добросовестно работать с жильцами в плане сбора денег, и "дебиторка" будет только повышаться?

– У Барнаульской горэлектросети нет выбора, мы обязаны действовать в соответствии с законодательством. Определённые юридические коллизии возникали в вопросе заключения договора с управляющими компаниями по поставке ресурса на содержание общего имущества. В частности, было не совсем понятно, как действовать, если УК отказывается от такого договора. Было не понятно, как в бездоговорном порядке будут проводиться начисления жильцам за общедомовые нужды. Как мы в конечном итоге без договора получим деньги за поставленную электроэнергию и получим ли их вообще. БГЭС писала письма в Минстрой России, но и от них мы не получили чёткого ответа. Окончательно точку в данном споре поставил Верховный суд Российской Федерации. Своим решением он постановил, что договор может быть и не подписан сторонами, но ресурсоснабжающая организация обязана поставить в многоквартирный дом ресурс на СОИ, а управляющая компания обязана за него рассчитаться. Понимая, что к такому перераспределению обязанностей многие управляющие компании и ТСЖ не готовы, мы пошли им навстречу. Сегодня БГЭС предлагает заключить договор на оказание услуг, согласно его условиям Барнаульская горэлектросеть производит начисления собственникам многоквартирных домов, осуществляет сбор денежных средств, в случае необходимости взыскивает долги. Фактически по данному договору мы производим все те действия, которые должна делать УК.