Год бесплатного обучения. Российские школьники получат грант на образование в ИТ

Компьютерная академия "Шаг" проведёт грантовый конкурс для школьников 9-15 лет. Победители получат бесплатное годовое обучение по программе "Малая компьютерная академия". В рамках программы школьники научатся делать сайты, программировать, создавать игры, роботов и контент для YouTube.

Школьникам, занявшим второе место, грант покроет половину стоимости обучения, а тем, кто получит третье место – 30% от стоимости. Всего академия выделит 117 грантов на сумму 2,2 млн рублей.

Конкурс проводится с 10 по 29 марта. Первый этап – тестирование в формате онлайн, второй – собеседование в одном из филиалов академии, третий – очное тестирование. В финальной борьбе за грант примут участие 1248 школьников из 39 филиалов, которым удастся набрать наибольшее количество баллов на предыдущих этапах.

Гранты будут доступны для школьников из 35 городов, где есть филиалы компьютерной академии "Шаг": от миллионников (Москва, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Челябинск) до менее крупных (Томск, Старый Оскол, Брянск, Липецк и других). Для участия в грантовой программе родителям ребёнка необходимо заполнить заявку на сайте.

"Чем лучше ребёнок будет разбираться в технологиях, тем больше вероятность, что он станет создателем контента, а не только его потребителем. Для нас важно поддерживать талантливых школьников и развивать их потенциал: осознанность, которую мы в них формируем, помогает им брать жизнь под собственный контроль и не уходить в виртуальную реальность", – говорит Павел Специан, генеральный директор компьютерной академии "Шаг" в России.

Согласно всероссийскому опросу школы "Летово", каждый пятый родитель жалуется на высокие расходы на дополнительное образование: в среднем они составляют выше 24% от зарплаты. При этом, по данным Фонда развития интернет-инициатив, к 2028 году российская экономика будет дополнительно нуждаться в двух миллионах ИТ-специалистов. Чтобы закрыть эту потребность, вузам и учреждениям дополнительного образования необходимо набирать по 40 тысяч студентов-айтишников ежегодно.

Компьютерная академия "Шаг"

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