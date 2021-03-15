На Алтае задержали мошенников, которые обманом лишали людей квартир

СК возбудил уголовное дело в отношении пятерых жителей края в возрасте от 26 до 47 лет. Их обвиняют в правонарушениях, предусмотренных сразу несколькими статьями.

По предварительным данным, мошенники действовали с декабря 2019 по февраль 2021. Путём обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир. В большинстве случаев они сообщали о намерении купить продаваемое жильё и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи, однако денежных средств не получали и оставались без квартир.

Также в июле 2020 года они приехали в Бийск и под видом социальных работников попросили местного жителя подписать ведомость о доставке продуктов питания. Доверчивый человек подписал документ. Оказалось, что своей подписью он отдал им свою квартиру.

"Также в октябре прошлого года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом незаконно лишили свободы жителя города Бийска и три дня удерживали его в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – потерпевшему при доставлении его к нотариусу удалось убежать", – рассказали в региональном СК.

Задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.