Барнаулец хотел купить права, но посредник его "кинул"

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Барнаула. Об этом сообщили в ведомстве.

Известно, что в 2018 году мужчину лишили прав, а после того, как срок лишения закончился, он должен был сдать теоретический экзамен.

"После неоднократной отрицательной сдачи экзамена мужчина обратился к своему знакомому с просьбой оказания помощи за денежное вознаграждение обеспечить выставление должностным лицом РЭО положительных оценок в экзаменационный лист за теоретический экзамен, без его фактической сдачи", — сообщили в СК.

Мужчина передал 12 тысяч рублей посреднику, но тот не собирался передавать средства уполномоченному лицу и воспользовался ими по своему усмотрению.

Обвиняемый признал свою виду. Дело направлено в суд.

Ранее правоохранительные органы выяснили, что сумма взяток, полученных министром здравоохранения Республики Алтай Сергеем Коваленко и его помощником Рустамом Туюнчековым, многократно превышает изначально озвученную.