Журналисты "Новой газеты" заявили о химической атаке на офис редакции

Здание в Потаповском переулке в Москве, где находится редакция "Новой газеты", подверглось химической атаке. Об этом рассказали в Twitter издания.

По словам журналистов, в помещениях редакции и соседних комнатах чувствуется резкий запах химикатов. На месте работают спецслужбы, в том числе МЧС, МВД и ФСБ.

Сотрудники "Новой газеты" отмечают, что запах очень схож с тем, что был во время нападения на дом журналистки издания Юлии Латыниной летом 2017 года. Тогда дом и машину обрызгали неизвестным химическим средством с едким запахом, но позднее полицейские установили, что вещество не является опасным для жизни и здоровья.