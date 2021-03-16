Прохладная и солнечная погода ждет жителей Алтайского края 16 марта

Вторник, 16 марта, в Алтайском крае будет солнечным, но прохладным. Обильных осадков на территории региона не ожидается.

По прогнозам метеорологов, в регионе температура воздуха составит от -13 до -18 градусов. Ветер юго-западный, от 2 до 4 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от -10 до -18 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 6 метров в секунду.

Теплее всего в течение дня будет около 16:00. В это время столбики термометров приблизятся к отметке в -10 градусов.

Восход солнца ожидается около 07:37, а заход – около 19:30. Таким образом, продолжительность дня составит 11 часов 53 минуты.