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Перевозчик объяснил причину отказа от работы на автобусном маршруте № 33 в Барнауле

, ИА "Амител"
Направление убыточно, а власти города отказываются помочь компенсировать это прибыльным маршрутом
Фото: busphoto.ru

Фото: busphoto.ru

Перевозчик "АГАС-Транс" отказался обслуживать маршрут № 33 в Барнауле по причине убыточности этого направления и многолетних споров между компанией и комитетом по дорожному хозяйству. Раньше компания также обслуживала маршруты № 77 и 121, компенсируя убытки, однако в 2020 году мэрия разделила лоты и не допустила компанию к тендеру.

Как рассказала "Банкфаксу" юрист компании Ирина Рощина, ранее право на работу по маршруту разыгрывалось между организациями в рамках конкурса в одном лоте с двумя другими направлениями – № 77 и 121. Как объясняет перевозчик, это помогало компенсировать убытки зимой – № 33 и 121 связывают центр Барнаула с пригородными поселками Сибирская Долина и Октябрьский, пассажиропоток на которых снижается. Доход от маршрута № 77 позволял компенсировать нерентабельность и на протяжении долгого времени "АГАС-Транс" это устраивало.

По неизвестной причине в 2020 году власти разделили эти три направления на разные лоты. Перевозчик пытался доказать транспортному комитету, что такое объединение сложилось не просто так, однако попытки оказались тщетны. "Для них, наверное, важнее было убрать нас и сжить с рынка пассажирских перевозок", – считает Рощина.

Также чиновники предлагали повысить стоимость проезда – перевозчики с нерегулируемыми тарифами имеют такую возможность. Но в "АГАС-Транс" решили этого не делать. По словам юриста, в Барнауле повышение цен и вовсе не требуется – достаточно грамотно распределить прибыльные маршруты с убыточными.

На сегодняшний день автобусы компании стоят без дела, а водители остались без работы. Вероятно, некоторым из них придется уволиться. Сам маршрут приносит в месяц около 500 тысяч убытков, которые невозможно компенсировать без работы с другими направлениями.

12 марта компания направила в комитет уведомление о прекращении обслуживания маршрута, однако в ответ им заявили, что перевозчик не имеет права прекращать работу. "В судебном заседании мне вообще по этому вопросу его представитель предложил почку продавать", – добавила Рощина.

Как объяснила юрист, ситуация сложилась из-за разделенного конкурса летом 2020 года, на который компанию изначально не допустили. Это стало поводом для разбирательства УФАС, которые выдали предписание чиновникам о неправомерности решения и позволило "АГАС-Транс" получить возможность работать на маршруте № 33.

Напомним, что с 15 марта "АГАС-Транс" прекратил свою работу на маршруту № 33. Васти уже утвердили новый маршрут № 33р, который будет следовать по той же схеме движения и расписанию. И если раньше горожане платили за проезд 25 рублей, то теперь билет обойдется в 23 рубля.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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