Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не получит "Оскар"

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошёл в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм". Об этом сообщили организаторы премии.
В списке оказалась датская картина "Ещё по одной", фильм из Гонконга "Лучшие дни", а также ленты из Боснии и Герцеговины, Румынии и Туниса.
Напомним, что чёрно-белая картина "Дорогие товарищи!" рассказывает историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Лента уже удостаивалась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, а также нескольких других международных наград.
Ранее работа Кончаловского получила награду Национального совета кинокритиков США, который назвал картину в числе пяти лучших фильмов на иностранном языке, а позднее её включили в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".
Комментарии
странно? вроде все как положено, Россию обос???ал, а оскар не дают? Двойные стандарты однако товарищи пендосовцы!
Мерзопакостный режиссер и мерзопакостная картина!
Кроме как обосрать СССР больше ни на что не способен!
Негров и остального набора "угнетенных" обществом народа нет, такой теперь результат..
А было, где разгуляться. Снял бы фильм и художественный, и документальный по мотивам выложенного 7 авг. 2019 г. в Интернете видео:
@ ИЗНАСИЛОВАНИЕ ГИМНАСТОК - американское золото @
Вот это бомба! (Рекомендуется к просмотру). Но его Америка за такой разоблачительный фильм не простила бы, а ему это надо?...это в России можно всё и всех "разоблачать" и ничего не будет...