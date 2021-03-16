Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не получит "Оскар"

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошёл в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм". Об этом сообщили организаторы премии.

В списке оказалась датская картина "Ещё по одной", фильм из Гонконга "Лучшие дни", а также ленты из Боснии и Герцеговины, Румынии и Туниса.

Напомним, что чёрно-белая картина "Дорогие товарищи!" рассказывает историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Лента уже удостаивалась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, а также нескольких других международных наград.

Ранее работа Кончаловского получила награду Национального совета кинокритиков США, который назвал картину в числе пяти лучших фильмов на иностранном языке, а позднее её включили в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".