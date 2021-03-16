Каждый восьмой россиянин будет соблюдать Великой пост в 2021 году

Великий православный пост в этом году собираются соблюдать 13% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, 51% россиян слышали о Великом посте, но не знают точно, в какие сроки в этом году он будет проходить. 16% ответили, что Великий пост в этом году начинается после Масленицы, а 14% опрошенных указали на 15 марта.
22% россиян пока не приняли для себя решение по соблюдению Великого поста. Однозначно не будут его соблюдать 64%.
Согласно результатам опроса, православными себя считают 66%. Само исследование провели 5 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Комментарии
Очередная брехня от ВЦИОМ. Столько верующих даже близко нет в нашей стране, их всего-то примерно 3%.
У нас в основном православные атеисты, в смысле на посты забили, но церковные праздники отметить святое.
16.03.2021 08:59
- гость -
Лично каждого посчитал? Нет? Ну и сиди молчи - трепло.