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Новости

Каждый восьмой россиянин будет соблюдать Великой пост в 2021 году

, ИА "Амител"
Среди считающих себя православными жителей страны результат не намного выше
Фото: vesma.today

Фото: vesma.today

Великий православный пост в этом году собираются соблюдать 13% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, 51% россиян слышали о Великом посте, но не знают точно, в какие сроки в этом году он будет проходить. 16% ответили, что Великий пост в этом году начинается после Масленицы, а 14% опрошенных указали на 15 марта.

22% россиян пока не приняли для себя решение по соблюдению Великого поста. Однозначно не будут его соблюдать 64%.

Согласно результатам опроса, православными себя считают 66%. Само исследование провели 5 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.03.2021 08:59
- гость -

Очередная брехня от ВЦИОМ. Столько верующих даже близко нет в нашей стране, их всего-то примерно 3%.

16.03.2021 09:23
Сермяжная правда

У нас в основном православные атеисты, в смысле на посты забили, но церковные праздники отметить святое.

16.03.2021 09:24
- гость -

16.03.2021 08:59
- гость -

Лично каждого посчитал? Нет? Ну и сиди молчи - трепло.

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