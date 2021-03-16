Каждый восьмой россиянин будет соблюдать Великой пост в 2021 году

Великий православный пост в этом году собираются соблюдать 13% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, 51% россиян слышали о Великом посте, но не знают точно, в какие сроки в этом году он будет проходить. 16% ответили, что Великий пост в этом году начинается после Масленицы, а 14% опрошенных указали на 15 марта.

22% россиян пока не приняли для себя решение по соблюдению Великого поста. Однозначно не будут его соблюдать 64%.

Согласно результатам опроса, православными себя считают 66%. Само исследование провели 5 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.