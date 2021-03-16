Самозванцы из Барнаула меняют счётчики газа в Йошкар-Оле

"Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" предупредил местных жителей, чтобы они не доверяли лицам, которые представляются сотрудниками городской газовой службы и предлагают поменять счётчики газа за 7 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Йошкар-Ола".

В компании выяснили, что это самозванцы из Барнаула, у которых нет права заниматься монтажом газового оборудования. Такие действия могут привести к утечке газа и взрыву.

Минимум один горожанин оплатил замену счётчика, поверив барнаульцам. Какую модель поставили мужчине, в компании ответить затруднились.

"Есть вероятность, что он не включён в Российский реестр средств измерения, в этом случае поставщик газа – "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" не опломбирует его и не будет принимать во внимание его показания при начислении оплаты за газ", – пояснили в компании.

Даже если окажется, что модель соответствует требованиям, всё равно необходимо дополнительное обследование, чтобы проверить качество работ и вероятность утечки газа. Этим займутся специалисты межрегионгаза.