В России нашли "южноафриканский" штамм коронавируса

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 16 марта.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", – рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле, мониторинг продолжается.

Напомним, что накануне в России зарегистрировали 9 437 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,4 млн человек, 92,4 тыс. пациентов скончались.