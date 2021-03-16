Никаких фильтров для фото не надо. Как на Китай обрушилась мощнейшая песчаная буря

Фото: ZumaTASS

Настоящий песчаный апокалипсис или декорации к фильму "Безумный Макс" наблюдали жители Пекина 15 марта. Песчаная буря пришла со стороны Монголии, где от стихии уже погибли шесть человек и не менее 80 человек пропали без вести. Видимость в большинстве районов Пекина снизилась до 1000 метров и менее, а в центре концентрация мелких твёрдых частиц PM 10 в воздухе превысила 8 тыс. мг/м³. Буря на данный момент уже оставила Китай, пользователи сообщают в Сети, что снова видят голубое небо.

Как это было вчера и почему китайцы шутили про Марс, смотрите в нашей подборке из соцсетей.