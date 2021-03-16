Вторник, 16 Март, 13:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,23
€ 87,35
-6°


4400045 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

Настя Ивлеева похвасталась ожерельем от Chanel, которое ей подарил Киркоров

, ИА "Амител"
Блогер устроила пышный банкет в честь своего 30-летия
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила пышное торжество по случаю своего 30-летия. Вечеринка прошла в одном из московских ресторанов. На праздник Ивлеева пригласила звёзд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

В сторис своего Instagram телеведущая продемонстрировала презент от Филиппа Киркорова. Певец подарил ей ожерелье от Chanel.

"Я знаю, что это не продаётся просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую ещё нужно побороться, чтобы её приобрести. Филипп, спасибо тебе огромное", – сказала блогер.

По словам Ивлеевой, она будет носить украшение "с абсолютной гордостью", а потом передаст его наследникам. Стоимость украшения не уточняется.

Ранее сообщалось, что Ивлеева купила себе Lamborghini за 20 миллионов рублей. Как отметила телеведущая, об этом автомобиле она мечтала со студенчества.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.03.2021 12:49
- гость -

Публика была ряженая, костюмы были очень неоднозначные.
показать не хотите это шабаш?

16.03.2021 12:51
- гость -

Певец подарил Ивлеев ожерелье Chanel.
грамоте обучены?

16.03.2021 12:52
- гость -

Откуда у этой 15-сантиметровой есть 20 лямов на Ламбу?

16.03.2021 13:03
- гость -

16.03.2021 12:52
- гость -
Откуда у этой 15-сантиметровой есть 20 лямов на Ламбу?

Народ подписан на её, читает, лаки ставит, реклама. Подобные им новые боги соц сетей, народ им подаяние несёт.

16.03.2021 13:07
- гость -

Раньше при дворе устраивали костюмированные балы. Теперь ылитка другая, и костюммчики тоже.

16.03.2021 13:20
- гость -

16.03.2021 13:07
- гость -
Раньше при дворе устраивали костюмированные балы. Теперь ылитка другая, и костюммчики тоже.

Я что то пропустил, а кто их назначил элитой, сами себя назвали? Не надо заглядывать им в рот, ловя каждое слово, тащится от их снимков в голом виде, у них что то есть особенное? "Не создавай себе кумира". Сейчас это болезнь и притом хроническая.

16.03.2021 13:20
гiсть

лучше бы организаторы приезда Киркорова оплатили ремонт грузовиков барнаульскими специалистами. помните эту историю?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
13:19
В Барнауле начали забивать сваи для нового моста на улице Челюскинцев 0
13:06
Алтайские власти объяснили снижение числа работников малых предприятий 0
12:54
Два авто, трактор и трамвай загорелись в Алтайском крае за сутки 0
12:44
Настя Ивлеева похвасталась ожерельем от Chanel, которое ей подарил Киркоров 7
12:31
Михаил Мишустин предложил использовать опыт барнаульских школ в контроле за питанием 4
12:20
"Самое необычное утро". На улицах Барнаула заметили БТР 5
12:07
Никаких фильтров для фото не надо. Как на Китай обрушилась мощнейшая песчаная буря 1
11:55
Вылетевший из Новосибирска самолёт экстренно вернулся обратно 0
11:42
Ещё девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
11:34
Бомжи поселились в квартире маневренного фонда Барнаула 10
11:18
В России нашли "южноафриканский" штамм коронавируса 0
11:06
В Республике Алтай за сутки выявили 16 случаев COVID-19 0
10:54
Глава Алтая поручил проверить жалобы воспитателей детсада 2
10:39
Пожилой грабитель выхватил сумку у 80-летней пенсионерки в Барнауле 3
10:27
Самозванцы из Барнаула меняют счётчики газа в Йошкар-Оле 0
10:15
Год бесплатного обучения. Российские школьники получат грант на образование в ИТ 2
10:04
СК предъявил обвинение барнаульскому бизнесмену в даче взяток главе Минздрава Алтая 13
09:53
Дети включили Алтайский край в топ-10 с худшей организацией школьного питания 50
09:42
Такси протаранило трамвай в Барнауле 3
09:30
Здоровый интерес. Как оценить риски развития тяжёлого течения коронавируса 1
09:17
В Алтайском крае пройдёт онлайн-встреча с литературным критиком Галиной Юзефович 0
09:05
Экс-глава алтайского Главстроя покинул пост замгубернатора Курской области 6
08:52
В Алтайском крае за год стало вдвое больше миллиардеров 42
08:40
Ни зубов, ни денег: куда обратиться пациентам, которые обожглись на имплантации зубов 10
08:28
Каждый восьмой россиянин будет соблюдать Великой пост в 2021 году 9
08:15
Эволюция ОДН. Почему общедомовой платеж стал заботой управляющих компаний 2
08:02
Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками в Москве 9
07:48
Алтайскую молодёжь приглашают на квиз, посвящённый присоединению Крыма 16
07:32
Учёные определили важнейшие факторы для похудения 1
07:20
И ты, брутто? Какая реформа ждёт транспорт Барнаула и как после этого мы будем ездить 17
07:01
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не получит "Оскар" 3
06:46
Великий пост 2021: в чём его суть и как правильно поститься 0
06:33
Бронзовые Арлекин и Пьеро украсили вход в барнаульский театр кукол "Сказка" 27
06:17
Российский поисковик будут устанавливать на гаджеты в обязательном порядке с 1 июля 14
06:03
Прохладная и солнечная погода ждет жителей Алтайского края 16 марта 0
23:51
Такой день. Загоревшийся трамвай в Бийске и штрафы мэрии из-за неочищенных дорог 1
23:31
ЕС намерен начать переговоры с производителем вакцины "Спутник V" 12
23:10
Алтайскую фирму оштрафовали почти на 1 млн за организацию незаконных туров на Белуху 5
22:54
В Сибири успешно завершили поиски охотников, которые пропали почти полгода назад 1
22:31
На Алтае задержали мошенников, которые обманом лишали людей квартир 2
22:11
В Бийске на ходу загорелся трамвай 1
21:52
Моргенштерн устроился на работу в "Альфа-Банк" 1
21:31
ФИФА возбудила дела о допинге в отношении трёх российских спортсменов 1
21:10
Брат за брата. Песков ответил на слова Лукашенко о том, что у Белоруссии нет друзей 2
20:52
Журналисты "Новой газеты" заявили о химической атаке на офис редакции 0
20:31
Барнаулец хотел купить права, но посредник его "кинул" 2
20:15
Перевозчик объяснил причину отказа от работы на автобусном маршруте № 33 в Барнауле 3
19:54
В правительстве Алтайского края прошло совещание по подготовке к акции "Сад памяти" 1
19:32
Песков отреагировал на расследование о тайной массовой казни силовиками в Чечне 0
19:10
Алтайский край занял 53-е место в рейтинге безработицы 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.