Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила пышное торжество по случаю своего 30-летия. Вечеринка прошла в одном из московских ресторанов. На праздник Ивлеева пригласила звёзд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.
В сторис своего Instagram телеведущая продемонстрировала презент от Филиппа Киркорова. Певец подарил ей ожерелье от Chanel.
"Я знаю, что это не продаётся просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую ещё нужно побороться, чтобы её приобрести. Филипп, спасибо тебе огромное", – сказала блогер.
По словам Ивлеевой, она будет носить украшение "с абсолютной гордостью", а потом передаст его наследникам. Стоимость украшения не уточняется.
Ранее сообщалось, что Ивлеева купила себе Lamborghini за 20 миллионов рублей. Как отметила телеведущая, об этом автомобиле она мечтала со студенчества.
Комментарии
Публика была ряженая, костюмы были очень неоднозначные.
показать не хотите это шабаш?
Певец подарил Ивлеев ожерелье Chanel.
грамоте обучены?
Откуда у этой 15-сантиметровой есть 20 лямов на Ламбу?
16.03.2021 12:52
- гость -
Откуда у этой 15-сантиметровой есть 20 лямов на Ламбу?
Народ подписан на её, читает, лаки ставит, реклама. Подобные им новые боги соц сетей, народ им подаяние несёт.
Раньше при дворе устраивали костюмированные балы. Теперь ылитка другая, и костюммчики тоже.
16.03.2021 13:07
- гость -
Раньше при дворе устраивали костюмированные балы. Теперь ылитка другая, и костюммчики тоже.
Я что то пропустил, а кто их назначил элитой, сами себя назвали? Не надо заглядывать им в рот, ловя каждое слово, тащится от их снимков в голом виде, у них что то есть особенное? "Не создавай себе кумира". Сейчас это болезнь и притом хроническая.
лучше бы организаторы приезда Киркорова оплатили ремонт грузовиков барнаульскими специалистами. помните эту историю?