Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила пышное торжество по случаю своего 30-летия. Вечеринка прошла в одном из московских ресторанов. На праздник Ивлеева пригласила звёзд российского шоу-бизнеса и известных блогеров.

В сторис своего Instagram телеведущая продемонстрировала презент от Филиппа Киркорова. Певец подарил ей ожерелье от Chanel.

"Я знаю, что это не продаётся просто так на полках, то есть это очень редкая вещь, за которую ещё нужно побороться, чтобы её приобрести. Филипп, спасибо тебе огромное", – сказала блогер.

По словам Ивлеевой, она будет носить украшение "с абсолютной гордостью", а потом передаст его наследникам. Стоимость украшения не уточняется.

Ранее сообщалось, что Ивлеева купила себе Lamborghini за 20 миллионов рублей. Как отметила телеведущая, об этом автомобиле она мечтала со студенчества.