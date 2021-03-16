Алтайского тракториста приговорили к обязательным работам за смерть односельчанина

Суд вынес приговор в отношении 53-летнего жителя Усть-Канского района Республики Алтай. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, в сентябре 2020 года механизатор за рулём трактора "Беларус" занимался уборкой сена. При этом мужчина был пьян. Тракторист двигался вперёд и наехал на 57-летнего односельчанина. Пострадавший получил многочисленные травмы головы и груди, и вскоре скончался на месте инцидента.

Суд приговорил тракториста к одному году исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

Подобный случай уже происходил в Республике Алтай в 2018 году. Тогда в Турочакском районе пьяный тракторист решил припарковать технику вплотную к стене жилого вагончика и придавил 29-летнего коллегу. Пострадавший скончался на месте.