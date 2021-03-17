Портал хорошего настроения. "Магис Дети" приглашает школьников на весенние каникулы

В школах скоро закончится самая долгая третья учебная четверть. Чем занять ребёнка на каникулах? Весело и с пользой провести время, набраться сил, положительных эмоций и ярких впечатлений можно в "Магис Дети". Коллектив клуба подготовил новые программы, которые помогут взбодриться после долгой зимы и настроиться на последнюю учебную четверть в этом году.
Программы весенних каникул в клубах "Магис Дети":
Взлётная, 25 – "Мир наизнанку" (для детей 4-13 лет)
Это увлекательное путешествие сквозь время и пространство по ярким и колоритным странам мира. Благодаря этому путешествию дети познакомятся с культурными особенностями стран, узнают их традиции, исторические события и многое другое. В программе каникул:
- бассейн и спортивные секции;
- увлекательные интеллектуальные занятия;
- тематические уроки;
- командные игры;
- крио-шоу;
- трёхразовое питание.
Красноармейский, 25 – "Портал хорошего настроения" (для детей 6-13 лет)
"Портал хорошего настроения" – это целая планета новых впечатлений, интересных занятий и развивающего отдыха.
- интеллектуальные шоу и театральные постановки;
- бассейн и спортивные секции;
- творческие шоу;
- квесты и тематические занятия;
- спортивные игры по направлениям;
- кулинарные мастер-классы.
- трёхразовое питание
Забронировать место в группе можно по телефонам 226-616 (Взлётная, 25) и 566-700 (Красноармейский, 25)
"Магис Дети"
Взлётная, 25, тел. 226-616
Красноармейский, 25, тел. 566-700
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