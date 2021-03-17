Портал хорошего настроения. "Магис Дети" приглашает школьников на весенние каникулы

В школах скоро закончится самая долгая третья учебная четверть. Чем занять ребёнка на каникулах? Весело и с пользой провести время, набраться сил, положительных эмоций и ярких впечатлений можно в "Магис Дети". Коллектив клуба подготовил новые программы, которые помогут взбодриться после долгой зимы и настроиться на последнюю учебную четверть в этом году.

Программы весенних каникул в клубах "Магис Дети":

Взлётная, 25 – "Мир наизнанку" (для детей 4-13 лет)

Это увлекательное путешествие сквозь время и пространство по ярким и колоритным странам мира. Благодаря этому путешествию дети познакомятся с культурными особенностями стран, узнают их традиции, исторические события и многое другое. В программе каникул:

бассейн и спортивные секции;

увлекательные интеллектуальные занятия;

тематические уроки;

командные игры;

крио-шоу;

трёхразовое питание.

Красноармейский, 25 – "Портал хорошего настроения" (для детей 6-13 лет)

"Портал хорошего настроения" – это целая планета новых впечатлений, интересных занятий и развивающего отдыха.

интеллектуальные шоу и театральные постановки;

бассейн и спортивные секции;

творческие шоу;

квесты и тематические занятия;

спортивные игры по направлениям;

кулинарные мастер-классы.

трёхразовое питание

Забронировать место в группе можно по телефонам 226-616 (Взлётная, 25) и 566-700 (Красноармейский, 25)

"Магис Дети"

Взлётная, 25, тел. 226-616

Красноармейский, 25, тел. 566-700

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