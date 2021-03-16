Весенние каникулы для школьников Барнаула начнутся 22 марта и продлятся до 28-го числа. В этот период детей ожидают мероприятия как всероссийского уровня, так и краевого, городского и школьного, сообщает пресс-служба мэрии.

Учащиеся поучаствуют в Международном фестивале творческих коллективов, а также в фестивалях цирковой, изобразительной, научной и патриотической направленностей. Для школьников организуют краевые конференции, марафоны, соревнования.

Также каждая школа проведёт классные часы, виртуальные экскурсии, интерактивные занятия, спортивные игры, выезды, викторины и конкурсы. Кроме того, в образовательных учреждениях на каникулах состоится акция "Снежный десант" и фестиваль настольных игр.

Ранее Рособрнадзор составил сводный рейтинг регионов, характеризующий качество образования. Алтайский край в нём занял второе место среди регионов Сибири.