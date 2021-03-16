В AliExpress подсчитали стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

Россияне чаще всего заказывают в интернете смартфоны, одежду, гаджеты для дома и красоты. Таковы результаты исследования, которое ретейлер "AliExpress Россия" провёл среди жителей крупных городов.

Треть расходов на интернет-покупки приходится на смартфоны, средняя стоимость корзины в этом сегменте составила 14,7 тыс. рублей. Чаще всего россияне выбирают Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.

На гаджеты для дома и красоты пришёлся 21% затрат, а средняя стоимость покупки варьируется от 1 до 10 тыс. рублей. Чаще всего в этой категории люди выбирают пылесосы, блендеры, фены, утюги и эпиляторы.

Одежда занимает 18% от общих расходов. Больше всего россияне любят заказывать в этом сегменте кроссовки, джинсы, платья, футболки и куртки.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года траты россиян на покупки резко выросли: эксперты зафиксировали рекордный с начала пандемии рост расходов.