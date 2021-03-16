Алтайское горнодобывающее предприятие оштрафовали на 1,2 млн рублей

Алтайское горнодобывающее предприятие "Сибирь-Полиметаллы" оштрафовали на 1,2 млн рублей по результатам проверки Ростехнадзора, сообщают "Вести Алтай".

"На производственных объектах выявлено около 200 различных нарушений, – уточняет источник. – Среди них несоблюдение требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ и проветривании шахт".

Также в число нареканий включили эксплуатацию неисправного электрооборудования в одном из забоев Корбалихинского рудника. По оценкам проверяющих, это могло привести к аварийной ситуации.

Руководству компании выданы предписания по устранению нарушений со сроками, в которые требуется привести производство в полное соответствие с текущим законодательством.