Барнаулец хотел продать 500 рублей, но лишился 32 тысяч

30-летний житель Барнаула разместил в интернете объявление о продаже купюры номиналом 500 рублей редкой серии за 30 тысяч рублей, но наткнулся на мошенников. Мать потерпевшего обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, на предложение откликнулась неизвестная женщина, которая выразила желание приобрести банкноту.

"Покупательница отправила молодому человеку ссылку якобы на сайт экспресс-доставки документов и грузов, где необходимо было ввести персональные данные банковской карты. Спросив разрешения у матери, сын ввёл её данные, и после этого произошло списание всей имеющейся суммы", – говорится в сообщении.

В результате женщина лишилась 32 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта".