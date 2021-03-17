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Рак груди – не приговор: восстановить здоровье и красоту можно в ходе одной операции

, ИА "Амител"
Онколог-маммолог, пластический хирург рассказывает, как реконструкция груди возвращает женщин к нормальной жизни
На фото: онколог-маммолог, пластический хирург Екатерина Сергеевна Ногайцева, ведущий специалист 'Клиники Пасман'

На фото: онколог-маммолог, пластический хирург Екатерина Сергеевна Ногайцева, ведущий специалист "Клиники Пасман"

Как и любое онкологическое заболевание, рак груди – опасный диагноз. Но ещё это диагноз, наносящий серьёзный урон по самооценке женщины, ведь помимо излечения  пациентку волнует вопрос: ну хорошо, я смогу победить болезнь, но что дальше? Как жить после частичного или полного удаления груди? Особенно если женщина молодая.

Вариантов сохранить и эстетику, и здоровье много!

И здесь есть две хорошие новости. Во-первых, не надо бояться диагноза. Да, это неприятная болезнь, которую необходимо лечить, и которая с успехом лечится – сегодня практически три из четырёх случаев рака молочной железы диагностируют на I-II стадии, это хороший показатель. Но даже если пациентка по каким-то причинам вовремя не посетила онколога (боялась, пыталась лечиться нетрадиционно), а болезнь развивалась, благодаря современным методам лечения (химио-, гормоно-, таргетной, лучевой терапии, различным вариантам операций), рак молочной железы в большинстве случаев лечится успешно.

Во-вторых, выполнение реконструктивно-пластических операций помогает женщине восстановиться эстетически и вернуться к привычному образу жизни – без дискомфорта, стеснения, ограничений посещать общественные места: бассейн, пляж, носить декольте, вести полноценную интимную жизнь.

"Об этом очень важно говорить, потому что многие женщины, не зная о возможностях восстановления эстетики груди, имея подтверждённое злокачественное образование, тянут время (наш главный ресурс!) – не могут решиться на операцию. А некоторые и вовсе отказываются от оперативного лечения, рассуждая так: "Я не хочу остаться без груди, я буду ущербной, как я мужу покажусь, как я буду жить?" Это беда", – рассказывает опытный онколог-маммолог, пластический хирург Екатерина Ногайцева, ведущий специалист "Клиники Пасман".

По словам доктора, таким женщинам необходимо знать, что всё восстановимо. Можно в ходе одной операции и удалить образование, и восстановить эстетику.

"Вместе с опухолью убираются лимфоузлы, при этом на место, где была железа, устанавливается имплантат, который покрывается своей кожей, своим соском, своей ареолой и формируется новая хорошая железа. То есть женщина уходит пролеченная, с восстановленной грудью, без комплекса, что теперь с ней что-то не так. А если у неё ещё будет желание, мы и над здоровой железой поработаем, чтобы обе груди выглядели симметрично и максимально одинаковыми", – утверждает доктор Ногайцева.

Какие ещё варианты реконструкции есть у пациенток с раком груди, особенно у тех, кто уже прошёл через операцию?

  • Если пациентка ещё не оперированная с диагнозом рака молочной железы и предстоит удаление образования, мы предлагаем сразу, в ходе одной операции выполнить и удаление, и восстановление. Сразу убрать ткань, выполнить подмышечную лимфоденэктомию (удаление подмышечных лимфоузлов – это онкологический стандарт), сразу поставить имплантат под мышцу и больше к этому не возвращаться.
  • Если пациентка пришла после операции. Например, три месяца назад у неё была широкая секторальная резекция, убрали треть или четверть железы и выполнили подмышечную лимфоденэктомию, она пролечилась, и её теперь смущает эстетическая сторона вопроса, мы проводим реконструктивную операцию на оперированной молочной железе. Можно сделать липофилинг – своей же жировой тканью наполнить молочную железу, воссоздать недостающий объём. Либо устанавливаем имплантат. Есть разные варианты в этом случае.
  • А если пациентке, допустим, полгода назад полностью удалили молочную железу, и там, где должна быть молочная железа, на передней грудной стенке просто плоско и рубец, выполняется отсроченная реконструкция с установкой под большую грудную мышцу экспандера. В течение трёх-четырёх месяцев мы этот экспандер заполняем определённым объёмом жидкости, чтобы растянуть потихоньку и мышцу, и кожу вместе с рубцом, формируем объём, который нам нужен, а когда мы достигнем этого объёма, удаляем экспандер и ставим в это место имплантат. Это отсроченная реконструкция, когда груди нет, и мы её создали сами.

Восстановить можно не только грудь, но и ареолу и сосок

На вопрос, а если было полное удаление, можно ли восстановить не только грудь, но и ареолу и сосок, доктор ответила: Конечно, и тут вариантов несколько. Например, можно это сделать из собственных тканей – если на своей груди большая ареола и сосок, мы берём с нее ткани и создаём на новой груди новую ареолу и сосок – просто пересаживаем, если нет, это можно сделать из ткани малой половой губы, – есть разные варианты. Но часто пациентки этим не слишком обеспокоены, и делают татуировку в виде соска и ареолы, либо прикрывают это место татуировкой в виде крыла ангела и т.д. – у кого какая фантазия.

Для многих женщин ареола – не самая важная часть, им главное восстановить грудь и иметь возможность надевать бюстгальтер, носить купальник, не отличаться от других женщин ни дома, ни на улице, ни в каких других ситуациях. Но и для восстановления соска и ареолы варианты есть.

"Важно, чтобы женщины понимали: даже если у вас убрали всё – варианты есть. Из ничего можно создать новую грудь, и достаточно красивую, – говорит Екатерина Сергеевна. – На консультациях мы рассказываем, какие варианты есть в каждом конкретном случае, показываем, как это может выглядеть, как происходит восстановление, что получается в результате различных операций".

Эмоциональное состояние при онкозаболеваниях имеет ключевое значение

"Если у пациентки с диагнозом ещё не было онкологической операции и удаления тканей, мы рекомендуем одномоментные операции с реконструкцией. Реконструктивная хирургия – это не только радикально пролеченное заболевание, но и сразу воссоздание утраченного органа – молочной железы или части молочной железы, чтобы женщина сразу могла жить полноценной жизнью, выходить на улицу не страдая, понимая, что у неё тут не пустое место, а новая молочная железа.

Не надо тянуть и рассуждать: сначала сделаю радикально, потом сделаю химию, потом пооблучаюсь, потом приду, и мне что-нибудь восстановят – это всё лишнее. Лучше закрыть эту тему сразу и больше к ней не возвращаться, не получать несколько операций и наркозов, не переживать страшный путь без груди, а прооперироваться радикально, сразу сделать красиво и потом просто наблюдаться, получать требуемое лечение, но уже жить с грудью", – рекомендует доктор.

Как рассказывает Екатерина Ногайцева, реконструктивная операция никак не влияет на дальнейшее лечение и восстановление. Одноэтапные мастэктомии (удаление молочной железы) и реконструкции входят в стандарт лечения, это такой же стандарт лечения, как химиотерапия, лучевая терапия и т.д. Это не выдумка отдельных хирургов или клиник. Просто делать такие операции могут не все – только те онкологи, которые имеют сертификат пластического хирурга. Просто онколог не может этого сделать.

Эстетическое восстановление способствует более позитивному настрою, большей мотивированности к борьбе с болезнью, жажде жизни, спокойствию: я и борюсь, но я ещё и красивая при этом.

Психологический настрой очень важен. Благодаря таким операциям пациентки меньше подвержены депрессиям, более оптимистичны, им проще пережить диагноз, если после операции они видят себя красивыми. Потому что удаление большей части молочной железы или всей молочной железы женщина воспринимает очень болезненно, особенно молодая женщина. И это нормально.

"Мы заинтересованы в том, чтобы пациентка ушла от нас радикально пролеченная, красивая и довольная. Именно поэтому оказываем всю необходимую помощь при онкозаболеваниях: от диагностики до лечения (химиотерапия, гормональная терапия, операции) и восстановления, в том числе с помощью пластической хирургии, а также проводим дальнейшее наблюдение", – утверждает доктор Ногайцева.

Записаться на консультацию к Екатерине Ногайцевой, узнать обо всех возможностях обследования, лечения, операций и восстановления можно по телефону8 (383) 284–30–53.

Специально для иногородних пациентов в "Клинике Пасман" есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться можно по номеру персонального менеджера: +7 923 241–71–47 с 9:00 до 18:00. Менеджер согласует удобное для пациента время и дату консультации.

"Клиника Пасман":
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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