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Успеть за 72 часа: где в Барнауле сделать тест на "корону" для поездки за границу

, ИА "Амител"
Пациенты медцентра "Лаборатория ДНК-Диагностики" могут получить результат в течение суток, в том числе не выходя из дома
Фото: АГН 'Москва'

Фото: АГН "Москва"

С 1 марта жители Алтайского края могут путешествовать в Грузию: власти этой страны открыли границы для россиян. Главное требование – наличие отрицательного теста на коронавирус. При этом ПЦР-анализ должен быть проведён не ранее чем за 72 часа до прибытия в республику.

Семейные сборы в долгожданное путешествие или срочную командировку – это всегда головная боль. Теперь для отъезжающих в Тбилиси или Батуми к ней добавилась необходимость оперативно сдать анализ на коронавирус.

В медицинском центре "Лаборатория ДНК-Диагностики" гарантируют, что с момента сдачи теста в рабочий день ожидание результата не превысит 24 часов (при этом важно помнить, что кровь или мазок, взятые в пятницу, лаборатория обработает к утру понедельника).

Собственная лаборатория

Важным преимуществом медицинского центра стало то, что они работают с биоматериалом в собственной лаборатории, расположенной на территории учреждения – такой возможностью может похвастаться не каждая клиника. Ведь никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций в процессе транспортировки материала. А когда счёт времени идёт на часы, лучше исключить все возможные форс-мажоры.

Наличие собственной лаборатории также позволяет держать максимально лояльные цены на услуги. Так, стоимость определения антител различных классов (IgG, IgM, суммарные антитела) к COVID-19 здесь начинается от 650 рублей. А цена ПЦР-исследования, которое необходимо предъявить при пересечении грузинской границы, составляет 1200 рублей.

Отметим, что любой выезжающий за границу житель края здесь же может получить справку на английском языке. В соответствии с самыми строгими требованиями иностранных государств, справки заверяются не только подписью врача и синей​ печатью. По словам руководителя медицинского центра "Лаборатория ДНК-Диагностики"​ Евгения Селиванова, с декабря 2020 года каждая справка снабжена специальным QR-кодом, благодаря которому можно подтвердить подлинность документа в посольстве.

Ещё одна приятная новость: для путешественников из краевой столицы и пригородных посёлков, которые по различным причинам не могут самостоятельно посетить клинику для сдачи теста на коронавирус, организовано выездное обслуживание. При этом результат будет готов всё за те же 24 часа.

"Лаборатория ДНК-Диагностики"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 247б
Телефон для справок +7 (3852) 289-059.
Сайт

ЛО № 22-01-005376

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