Общественники обеспечат открытость праймериз "Единой России"

"Единая Россия" сформировала оргкомитет по праймериз (предварительное внутрипартийное голосование), которые пройдут в конце мая во всех регионах страны. В комитет вошли партфункционеры, бизнесмены и сенаторы, но большинство – общественники. Подробности сообщает сайт ЕР.

Состав организационной группы был сформирован на заседании 15 марта. В него вошли 15 человек, в том числе координатор федерального штаба акции "Мы Вместе" по региональному развитию, зампредседателя общественного движения "Волонтёры-медики" Мария Якунчикова, руководитель "Волонтёрской роты "Боевого братства" Антон Демидов, руководитель "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Евгений Козеев, руководитель творческой мастерской "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко, председатель центрального совета "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" Артём Демидов.

"Наша задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, – показать, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться (на предварительном голосовании – прим. ред.)", – призвал коллег глава оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин.

Напомним, идею подключить активистов к участию в выборах поддержал президент России Владимир Путин. О важности объединения всех "пропрезидентских сил" в стране говорит и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва. Кстати, она тоже вошла в оргкомитет.

"Мы всегда вели конструктивное взаимодействие с "Единой Россией". В год пандемии рука об руку вместе боролись, искали наилучшие инструменты, чтобы преодолеть её последствия. Поэтому наше участие в оргкомитете партии оправданно. ОНФ и "Единая Россия" должны вместе максимально эффективно развивать дальше все значимые для каждого из нас проекты", – сказала Елена Шмелёва.

Она убеждена, что процедура будет прозрачной, открытой и качественно организованной. А кроме того, повысит требования к самим выборам и кандидатам.

Специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, гендиректор ООО "Ашманов и партнёры", президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов (тоже вошёл в оргкомитет) уверен: "Единая Россия" диктует новые стандарты.

"Наша страна впереди планеты всей по прозрачности выборов. В задачу тех, кто представляет в оргкомитете цифровую сферу, входит в том числе контроль за тем, чтобы всё было сделано правильно и подтвердить это. Думаю, что это получится", – сказал Ашманов.

Ещё один член оргкомитета, главный редактор издания "Коммерсантъ" Владимир Желонкин назвал такой формат "интересным экспериментом".

"Я не являюсь ни сторонником, ни противником "Единой России". Но мне, как представителю журналистского сообщества, очень интересно посмотреть, как крупнейшая партия страны проходит процесс выдвижения кандидатов на выборы", – сказал он.

Подобные комитеты, только уже региональные, создали по всей стране. И в них тоже вошло очень много представителей общественности. Например, в Алтайском крае это представители Общероссийского народного фронта, "Молодой Гвардии", волонтёрских организаций, а также журналисты.

"Это люди, имеющие непредвзятый подход, поскольку главная задача оргкомитета – следить за тем, чтобы предварительное голосование в регионе прошло конкурентно, легитимно и открыто", – рассказал секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Выдвинуть свою кандидатуру могут жители России (не имеющие гражданства других стран) старше 21 года, без судимости и иностранных активов. И, кстати, теперь при регистрации своей кандидатуры можно будет указать участие в волонтёрской и добровольческой деятельности. Да, волонтёры могут принять участие не только в организации праймериз, но и в самом голосовании. И побороться за право быть выдвинутым на большие выборы в сентябре 2021 года от "Единой России". Все подробности на сайте pg.er.ru.

Подать заявку на участие можно до 29 апреля. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая в электронной форме (с помощью идентификации личности через портал "Госуслуги"). Результаты народного выбора будут известны 1 июня. А уже к середине июня партия утвердит окончательный список кандидатов на выборы 19 сентября 2021 года.