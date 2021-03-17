БТР? А может, лучше семейство кабанов? Кого можно встретить на городских дорогах

Внезапно появившиеся животные на дорогах – неприятность, которую все водители хотели бы избежать. Но иногда дикие животные ведут себя совсем как люди (воспитанные), и аккуратно переходят проезжую часть, а некоторые даже делают это по пешеходному переходу. Иногда даже становится страшно не за зверей, а за водителей!
Ранее барнаульцы заметили на улицах города БТР. Армейская машина ехала по кольцу на Малахова возле торгового центра "Волна".
Комментарии
И в нашем славном городе нет-нет,да и метнётся кабанчик через проезжую часть.
Не один раз замечал как собака идет по переходу. Прежде чем ступить смотрит на лево, дойдя до середины на право
08:46
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Или овечка какая.