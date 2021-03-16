Парк аттракционов продают в Барнауле за 50 млн рублей

Фото: "Авито"

В Барнауле на продажу выставили парк развлечений "Эдельвейс", который располагается на Юрина, 275б. Соответствующее объявление появилось на "Авито".

"Продам действующий парк развлечений – территория 5,5 га. Стабильный хороший доход с подтверждением документально – достойное вложение средств. Долгосрочная аренда с приоритетным правом продления, возможен выкуп. Продажа в связи со сменой деятельности. Все подробности при встрече", – сказано в тексте.

За парк автор объявления просит 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ряд барнаульских парков, в том числе и "Эдельвейс", находятся на самоокупаемости. Такие развлекательные площадки платят налоги, аренду и зарплату из собственных денег, обходясь без бюджетных дотаций.