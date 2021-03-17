Горы-лебеди. Названы самые популярные места зимнего отдыха в Алтайском крае

Белокуриха и Лебединое озеро стали самыми популярными зимними курортами в Алтайском крае. Об этом сообщили в компании МТС на основе данных мобильного трафика в период зимнего сезона 2020-2021 года.

Этой зимой отдых на горнолыжных курортах и турбазах Алтайского края оказался более востребован, чем в предыдущие годы. В основном путешественники приезжали на отдых в Белокуриху: здесь развиты направления активного туризма, а также санаторно-курортного лечения и spa-услуг.

Так, самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы "Катунь" и "Благодать", склон на горе Церковка. А в топ популярных локаций для оздоровительного отдыха вошли санатории "Россия", "Сибирь" и "Алтай west". В целом объём интернет-трафика в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Лидером в рейтинге самых посещаемых озёр региона стало незамерзающее озеро Лебединое, где зимуют сотни лебедей-кликунов. Туристы ежедневно приезжают на озеро, чтобы полюбоваться на грациозных белоснежных птиц, сделать фото на их фоне и поделиться им в соцсетях или мессенджерах.

"Белокуриха прекрасна не только летом, но и зимой. Днём здесь можно покататься на лыжах, а вечером погреться в сауне или сходить на spa-процедуры. Недалеко от него находится Лебединое озеро – это популярный инстапоинт. В прошедшем турсезоне передача данных в этой локации возросла на 20%", – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Глава компании также добавил, что оператор регулярно проводит мероприятия по улучшению качества связи, для того чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой.