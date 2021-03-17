Горы-лебеди. Названы самые популярные места зимнего отдыха в Алтайском крае

Белокуриха и Лебединое озеро стали самыми популярными зимними курортами в Алтайском крае. Об этом сообщили в компании МТС на основе данных мобильного трафика в период зимнего сезона 2020-2021 года.
Этой зимой отдых на горнолыжных курортах и турбазах Алтайского края оказался более востребован, чем в предыдущие годы. В основном путешественники приезжали на отдых в Белокуриху: здесь развиты направления активного туризма, а также санаторно-курортного лечения и spa-услуг.
Так, самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы "Катунь" и "Благодать", склон на горе Церковка. А в топ популярных локаций для оздоровительного отдыха вошли санатории "Россия", "Сибирь" и "Алтай west". В целом объём интернет-трафика в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с прошлым зимним сезоном.
Лидером в рейтинге самых посещаемых озёр региона стало незамерзающее озеро Лебединое, где зимуют сотни лебедей-кликунов. Туристы ежедневно приезжают на озеро, чтобы полюбоваться на грациозных белоснежных птиц, сделать фото на их фоне и поделиться им в соцсетях или мессенджерах.
"Белокуриха прекрасна не только летом, но и зимой. Днём здесь можно покататься на лыжах, а вечером погреться в сауне или сходить на spa-процедуры. Недалеко от него находится Лебединое озеро – это популярный инстапоинт. В прошедшем турсезоне передача данных в этой локации возросла на 20%", – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Глава компании также добавил, что оператор регулярно проводит мероприятия по улучшению качества связи, для того чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой.
Комментарии
Какой отдых на Лебедином озере? Приехал, пол-часа потолкался, и уехал. Место хорошее, езжу туда регулярно. Но при чем тут отдых, не понимаю???
Да, мы ездили с Белокурихи специально на это озеро - красота!