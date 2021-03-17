Британские медики назвали симптомы образования тромбов

Одним из наиболее распространённых признаков тромбоза являются отёки ног, поскольку сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях. Об этом пишет издание Express со ссылкой на выводы британских врачей.

Специалисты отметили, что при отёках в ногах может усиливаться зуд, а кожа приобретать красный либо синий оттенок. По мере развития заболевания зуд перерастает в боль. При этом сгусток может даже вызвать спазмы, если находится в области голени.

Затруднённое дыхание, боль в груди, кашель и головокружение свидетельствуют о том, что тромб уже переместился в лёгкие. В этом случае нужно как можно скорее обратиться к врачу.

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