17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

17 человек пострадали при опрокидывания пассажирского автобуса под Рязанью. Транспорт двигался из Москвы в Пензу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, авария произошла на 226-м километре трассы М-5. Всего в автобусе находились более 50 пассажиров, пострадавшим сейчас оказывают помощь. Погибших в ДТП нет.

По предварительной информации УМВД России по Рязанской области, причиной опрокидывания мог стать занос.

Напомним, что 5 марта на трассе Барнаул – Бийск пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии движение по трассе было почти полностью перекрыто. Пострадавших в происшествии нет.