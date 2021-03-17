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Усадьбу, где можно поспать на пчелах, продают в Алтайском крае за 27 млн рублей

, ИА "Амител"
Недвижимость находится в 20 км от Белокурихи

Фото: "Авито"

Необычную усадьбу выставили на продажу в Алтайском крае. Владелец заявляет, что это готовый туристический бизнес. Кроме стандартных развлечений, там есть услуга "сон на пчёлах".

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", за 27,5 млн рублей будущему владельцу достанется участок в 1,5 га, трёхуровневый дом с мансардой и цоколем, два двухэтажных коттеджа, баня, гараж, открытый бассейн, уличные тренажёры, волейбольная площадка и пляж на реке, которая течёт вдоль участка, а также пасека.  

Сама база находится в селе Россоши, расположенном в 20 км от Белокурихи и в 15 км от райцентра Алтайское. Отмечается, что владелец готов к торгу.

Напомним, что сон на пчёлах считается полезным для здоровья. Лежанки формируются на домиках, где живут пчелиные семьи. Они издают вибрации и звуки, что положительно влияет на биорезонанс. Также человек вдыхает пары свежего мёда, прополиса, полезных трав.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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