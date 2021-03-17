Появилось видео аварии с участием машины ДПС на Алтае

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали об аварии с участием патрульной машины ДПС в Поспелихе. С места ДТП служебный автомобиль увёз эвакуатор.

На опубликованной записи видно, что водитель "Жигулей" стоял на перекрёстке и пропускал машины, которые двигались по главной дороге, но в какой-то момент решил, что ему пора ехать. Отечественный автомобиль выехал на дорогу и тут в него врезалась патрульная машина.

Полицейский Renault получил серьёзные повреждения и после столкновения оказался на сугробе, который отделяет дорогу от обочины. Характер повреждений "Жигулей" неизвестен. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись автомобиль с опознавательными знаками такси Maxim и трамвай. Авария произошла 16 марта в районе пересечения улиц Малахова и Юрина.