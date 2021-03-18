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Не повод экономить: эксперты назвали проблемы пожарной безопасности в Барнауле

, ИА "Амител"
Почему барнаульский водоканал вынес вопрос о гидрантах на общее обсуждение

11 марта отметилось в пожарных сводках Барнаула крупным возгоранием на территории радиозавода. Несмотря на высокий ранг его сложности, обошлось без пострадавших. И так совпало, что несколькими часами ранее представители ведомств, ответственных за противопожарную безопасность краевой столицы, за круглым столом обсуждали вопросы модернизации городской системы пожаротушения. Ведь именно от её состояния нередко зависит успешность ликвидации возгорания. Но, как оказалось, экстренным службам иногда приходится сталкиваться с серьёзными трудностями.

Открыть нельзя закрыть

В Барнауле функционирует объединённая система пожаротушения, пожарного водопровода и хозяйственно-питьевого водопровода. И важным элементом этой системы являются пожарные гидранты.

Всего на территории города расположено около 3,3 тысячи таких устройств, две трети из которых находятся на балансе "Росводоканал Барнаул". Каждые шесть месяцев гидранты проходят проверку на работоспособность. Но каждый раз специалисты находят неисправности, связанные в основном с невысоким качеством комплектующих.

Чем это может грозить на практике? По словам начальника 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослава Грабовского, бывают случаи, когда огнеборцам удаётся открыть гидрант, а прекратить подачу воды уже не получается.

"Приходится задерживать коллег-пожарных и оборудование до прибытия специалистов водоканала. А иногда и бросать гидрант без присмотра, потому что надо дальше выполнять поставленные службе задачи. Этот вопрос давно наболел именно с технической точки зрения", – отметил он.

Проанализировав ситуацию, в том числе практический опыт городских спасателей, руководство барнаульского водоканала приняло решение с 2021 года перейти на использование гидрантов импортного производства. По результатам конкурсных процедур до конца года минимум 150 гидрантов будут заменены на изделия польского бренда JAFAR S.A. В первую очередь модернизация затронет оборудование, находящееся вблизи социально значимых объектов и зданий с массовым пребыванием людей.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что брендовая продукция – даже с учётом скидок от поставщика – стоит в полтора раза дороже. Но когда речь идёт о безопасности населения, вопросы экономии уходят на второй план.

Частные гидранты

Другой важный вопрос, который обсудили участники круглого стола, касался гидрантов, установленных на частных сетях водоснабжения. Как правило, они расположены на территориях малоэтажной застройки и крупных промышленных объектах.

Но если "Росводоканал" пристально следит за состоянием вверенного противопожарного оборудования, на частников в этом вопросе положиться сложно. Есть заброшенные площади, такие, например, как территория бывшего завода синтетического волокна, где не одна сотня собственников, но найти ответственное за гидрант лицо невозможно. И такая беспечность впоследствии может обернуться крупными пожарами и колоссальным материальным ущербом для горожан и бизнеса, утверждают эксперты.

Представители МЧС считают, что решить проблему можно, передав бесхозные и объектовые пожарные гидранты на баланс барнаульского водоканала.

Как избежать штрафа

Также на круглом столе обсудили ситуацию со срывом пломб с пожарных гидрантов в экстренных ситуациях и в ходе плановых проверок. Ведь порой возникают ситуации, когда владельцы противопожарного оборудования препятствуют его использованию из-за боязни нарваться на штраф.

"Вы можете сорвать пломбу, например, при проверке пожарного гидранта на водоотдачу, – успокоил Ярослав Грабовский. – Но чтобы не было вопросов к абоненту, после необходимо передать в водоканал справку из МЧС, которая подтвердит забор воды для нужд пожарной службы", – отметили в водоканале.

На основании этого документа специалисты "Росводоканала Барнаул" также проведут повторную опломбировку гидранта.

На контроле муниципалитета

Участники встречи не обошли стороной вопросы, относящиеся к компетенции барнаульских властей. Например, очистки пожарных колодцев от снега в зимний период, ведь многометровые сугробы на обочинах дорог затрудняют доступ спасателей к оборудованию для тушения пожаров. Или перечня противопожарных мероприятий на так называемых безводных территориях города. Эксперты "Росводоканала" предлагают установить здесь ряд дополнительных гидрантов. "Надеемся, что наши предложения найдут отражение в соответствующей муниципальной программе", – резюмировал Андрей Полюго.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.03.2021 09:25
- гость -

Решение гендиректора водоканала о покупке надёжного оборудования мне вполне понятно. Однако, как так Россия - великая суперсвердержава которая изготовляет не имеющие аналогов ракеты и сказочные чудесные вакцины не в состоянии сделать надёжный вентиль для пожарного гидранта?

18.03.2021 10:40
- гость -

Какие-то гидранты. Марсом нужно заниматся.

18.03.2021 10:56
- гость -

И как интересно, на половину государственное ООО "Росводоканал", хочет обойти федеральный закон о контрактной системе закупа, в котором четко прописан приоритет в приобретении отечественного оборудавания над импортным?

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