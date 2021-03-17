Президента "ФСБ" арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве

В Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, Першин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что руководитель "ФСБ" пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на решение проблем с уголовным делом, которое якобы завели на бизнесмена.

После беседы с Першиным предприниматель обратился в ФСБ и все дальнейшие встречи проходили под наблюдением оперативников. В результате Першина задержали после первого транша в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бизнесмены, которые развивали в России магазины Spar и "Народная семья", подозреваются в краже 8 млрд рублей у Сбербанка. Им планируют предъявить обвинение.