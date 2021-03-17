Президента "ФСБ" арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве

В Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина. Об этом пишет газета "Коммерсант".
По данным издания, Першин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что руководитель "ФСБ" пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на решение проблем с уголовным делом, которое якобы завели на бизнесмена.
После беседы с Першиным предприниматель обратился в ФСБ и все дальнейшие встречи проходили под наблюдением оперативников. В результате Першина задержали после первого транша в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что бизнесмены, которые развивали в России магазины Spar и "Народная семья", подозреваются в краже 8 млрд рублей у Сбербанка. Им планируют предъявить обвинение.
Комментарии
Поражает жадность.
Для чего вообще был создан этот денежный фонд?Для "содействия безопасности" нужна особая кубышка?Не хватало денег для просто безопасности?И этой безопасности требовалось "содействие"?
поражает жадность, тупость, наглость, трусость и эгоизм
Вот один персонаж тоже создал денежный фонд для борьбы с коррупцией и стал миллионером.В данное время сидит по конкретной статье по воровству и мошенничеству. Мог бы просто продолжать получать деньги от добрых людей, но вот давние дела...
Че-то на соточке поймали пожалели что-ли. За 24 мульта можно было побогаче содрать шкуру.