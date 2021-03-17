Стоп-кадр. "Памятник" зимней уборке в Барнауле

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Комментарии
Объясните мне почему в Барнауле во дворах всю зиму снег не убирают, а потом долбят его пневматическими молотками и роя экскаваторам портя асфальт? Какой в этом смысл, он же через две-три недели растает?
Называется это ИБД (имитация бурной деятельности)
Объясните мне почему в Барнауле во дворах всю зиму снег не убирают и все привыкли считать это нормой?!
Убирают потому что весной в нем буксуют машины и не убирать его невозможно! нго почему всю зимы мы платим за содержание территории, но никто ее не содержит и всех это устраивает!!!
17.03.2021 12:02
- гость -
У нас всю зиму убирают, в том числе и тракторами. Может вам стоит задуматься о смене управляющей компании?
А мне объясните почему машины со дворов и обочин не убирают? Круглосуточные стоянки чтоли, техника не может много убрать вот из за таких как на фото
17.03.2021 12:28
- гость -
Может нам стоит задуматься о смене мэра?
Какой в этом смысл, он же через две-три недели растает?
---
просто легковая машина провалится и проехать не сможет
Вот такие пьедесталы не только на ул. Энтузиастов они повсеместно. Гостю 12.37 скажу, как собственнику авто, не бросай свою "тележку" где попало. Ставь на парковку тогда будет видно , что проезжая часть очищена.
17.03.2021 12:34
Гость социальное быдло
В 99% личные авто паркуются на придомовых газонах и детских площадках. Вопрос : как проходили медицинскую комиссию у окулиста ныне работающие господа полицейские, если они не видят этих нарушений, или на подходе к дому они зажмуривают глаза? Я таких не встречал. Может кому-нибудь такие незрячие попадались - напишите. Господа полицейские! Проснитесь! Детские площадки загажены мазут ой и грязью. Защитите права детей.
17.03.2021 12:35
Гость
17.03.2021 12:28
- гость -
Может нам стоит задуматься о смене мэра?___________________А может тебя в мэры избрать, тогда покажешь как нужно работать, в частности снег убирать. давай родной выдвигайся.
Даже после того как службы вешают объявление что тогда то будут убирать снег уберите машины, многие никак не реагируют, вот поэтому они и стоят на пьедесталах
17.03.2021 12:48
Гость ----------------------А слабо написать заявление в полицию или способен только с дивана тявкать?
Опять же как во дворах убирать снег если все заставлено авто? Например у нас до утра стоят машины жильцов с утра до вечера места занимают прибывшие с выселок офисники и так по кругу
Гость
А мне объясните почему машины со дворов и обочин не убирают?
А с какого (сам знаешь чего) их убирать можно, если по правилам припарковано?
А может тебя в мэры избрать
-------------
А разве в Барнауле мэра выбирают?
17.03.2021 13:09
- гость -
Простим ему незнание предмета.
17.03.2021 13:19
Гость
Просто его подвезли по инструкции оттарабанить, а он голодный остался, злой нервный. Дайте доширак ему, он на 2 страницу инструкции заглянет и поправится.
17.03.2021 12:48
Гость ----------------------А слабо написать заявление в полицию или способен только с дивана тявкать?
Лучше сразу на туалетной бумаге,чтобы полицейскому не мять?
Опять же как во дворах убирать снег если все заставлено авто?
-------------
Легко. У нас старший по дому был он и людей всех знал и машины. Несколько телефонных звонков и двор пуст. Правда его заставили агитировать за всем известную партию, а как он отказался, то его с поста убрали. Сейчас там на этом посту такая барышня, которая только бабло умеет собирать, а машины убрать нет.
Несколько раз обращались в полицию по поводу парковки на тротуаре, вставали так что между авто пройти нельзя было, ну оштрафовали этих, стали другие также вставать и так до бесконечности. А вот на фото машина прекрасно стоит прямо под окнами спален дома,!!! А вы говорите от печек в центре дышать не чем