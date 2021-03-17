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Стоп-кадр. "Памятник" зимней уборке в Барнауле

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Трактор хочет убрать снег, трактор уберёт снег
Снежный пьедестал заметили в одном из дворов улицы Энтузиастов.
Фото: В КУРСЕ 22
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

17.03.2021 12:02
- гость -

Объясните мне почему в Барнауле во дворах всю зиму снег не убирают, а потом долбят его пневматическими молотками и роя экскаваторам портя асфальт? Какой в этом смысл, он же через две-три недели растает?

17.03.2021 12:17
- гость -

Называется это ИБД (имитация бурной деятельности)

17.03.2021 12:27
- гость -

Объясните мне почему в Барнауле во дворах всю зиму снег не убирают и все привыкли считать это нормой?!
Убирают потому что весной в нем буксуют машины и не убирать его невозможно! нго почему всю зимы мы платим за содержание территории, но никто ее не содержит и всех это устраивает!!!

17.03.2021 12:28
- гость -

17.03.2021 12:02
- гость -

У нас всю зиму убирают, в том числе и тракторами. Может вам стоит задуматься о смене управляющей компании?

17.03.2021 12:34
Гость

А мне объясните почему машины со дворов и обочин не убирают? Круглосуточные стоянки чтоли, техника не может много убрать вот из за таких как на фото

17.03.2021 12:35
Гость

17.03.2021 12:28
- гость -
Может нам стоит задуматься о смене мэра?

17.03.2021 12:35
- гость -

Какой в этом смысл, он же через две-три недели растает?
---
просто легковая машина провалится и проехать не сможет

17.03.2021 12:37
Людмила Михайловна

Вот такие пьедесталы не только на ул. Энтузиастов они повсеместно. Гостю 12.37 скажу, как собственнику авто, не бросай свою "тележку" где попало. Ставь на парковку тогда будет видно , что проезжая часть очищена.

17.03.2021 12:42
Такие дела

17.03.2021 12:34
Гость социальное быдло

17.03.2021 12:48
Гость

В 99% личные авто паркуются на придомовых газонах и детских площадках. Вопрос : как проходили медицинскую комиссию у окулиста ныне работающие господа полицейские, если они не видят этих нарушений, или на подходе к дому они зажмуривают глаза? Я таких не встречал. Может кому-нибудь такие незрячие попадались - напишите. Господа полицейские! Проснитесь! Детские площадки загажены мазут ой и грязью. Защитите права детей.

17.03.2021 12:55
- гость -

17.03.2021 12:35
Гость
17.03.2021 12:28
- гость -
Может нам стоит задуматься о смене мэра?___________________А может тебя в мэры избрать, тогда покажешь как нужно работать, в частности снег убирать. давай родной выдвигайся.

17.03.2021 12:58
Гость

Даже после того как службы вешают объявление что тогда то будут убирать снег уберите машины, многие никак не реагируют, вот поэтому они и стоят на пьедесталах

17.03.2021 12:58
- гость -

17.03.2021 12:48
Гость ----------------------А слабо написать заявление в полицию или способен только с дивана тявкать?

17.03.2021 13:00
Гость

Опять же как во дворах убирать снег если все заставлено авто? Например у нас до утра стоят машины жильцов с утра до вечера места занимают прибывшие с выселок офисники и так по кругу

17.03.2021 13:02
Обыватель


Гость

А мне объясните почему машины со дворов и обочин не убирают?

А с какого (сам знаешь чего) их убирать можно, если по правилам припарковано?

17.03.2021 13:09
- гость -

А может тебя в мэры избрать
-------------

А разве в Барнауле мэра выбирают?

17.03.2021 13:19
Гость

17.03.2021 13:09
- гость -
Простим ему незнание предмета.

17.03.2021 13:23
- гость -

17.03.2021 13:19
Гость
Просто его подвезли по инструкции оттарабанить, а он голодный остался, злой нервный. Дайте доширак ему, он на 2 страницу инструкции заглянет и поправится.

17.03.2021 13:29
Гость

17.03.2021 12:48
Гость ----------------------А слабо написать заявление в полицию или способен только с дивана тявкать?
Лучше сразу на туалетной бумаге,чтобы полицейскому не мять?

17.03.2021 13:40
- гость -

Опять же как во дворах убирать снег если все заставлено авто?
-------------

Легко. У нас старший по дому был он и людей всех знал и машины. Несколько телефонных звонков и двор пуст. Правда его заставили агитировать за всем известную партию, а как он отказался, то его с поста убрали. Сейчас там на этом посту такая барышня, которая только бабло умеет собирать, а машины убрать нет.

17.03.2021 13:49
Гость

Несколько раз обращались в полицию по поводу парковки на тротуаре, вставали так что между авто пройти нельзя было, ну оштрафовали этих, стали другие также вставать и так до бесконечности. А вот на фото машина прекрасно стоит прямо под окнами спален дома,!!! А вы говорите от печек в центре дышать не чем

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