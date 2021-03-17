Посещаемость алтайских театров рухнула за год на 60% из-за пандемии коронавируса

Посещаемость театров Алтайского края в 2020 году упала на 60% из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Такие цифры назвала министр культуры региона Елена Безрукова во время пресс-конференции.

Так, в 2020-м театры края посетили 177 тысяч человек, что на 60% меньше, чем в 2019-м. В общей сложности в театрах прошло 1120 мероприятий – примерно в два раза меньше, чем годом раньше.

"Проблема в том, что неполная нагрузка зала, а также многие люди боятся ходить в театры", – пояснила цифры Елена Безрукова.

В начале этого года министр культуры края заявила, что около 30 млн рублей из федерального бюджета выделили на техническое оснащение и поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров Алтайского края, а также на укрепление базы муниципальных театров. Кроме того, в 2020 году сохраняется федеральная поддержка двух муниципальных драматических театров Алтайского края – в Бийске и Рубцовске. Они получат по 4,7 млн рублей на новые постановки и укрепление материально-технической базы.

Также театрам Алтайского края выделили около 30 миллионов рублей на компенсацию убытков, связанных с потерей зрителей в 2020 году из-за коронавируса.