Врачи рассказали о тревожном симптоме рака печени

Боль в районе правой лопатки может сигнализировать о раке печени. Об этом пишет журнал Express со ссылкой на исследование британских врачей.

Этот симптом обусловлен тем, что сама опухоль или метастазы раздражают нервные окончания, которые могут вызывать боль в лопатке. Однако на самом деле концентрируется в печени. Специалисты отмечают, что возникают неприятные ощущения в лопатке, а в отдельных случаях расходятся по всей спине.

К другим признакам рака печени врачи отнесли жёлтый цвет кожи, потерю аппетита, тёмную или очень бледную мочу, отёк живота, тошноту и рвоту.

Ранее телеврач Александр Мясников обратил внимание на важность ухода за полостью рта. В эфире канала "Россия 1" он рассказал, что бактерии, которые живут и размножаются во рту при заболеваниях дёсен и зубов, могут приводить к раку поджелудочной железы и другим онкологическим заболеваниям.