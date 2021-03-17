Выручка алтайского общепита рухнула в начале 2021 года

В период с января по февраль 2021 года оборот предприятий общественного питания снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За первые два месяца общепит в регионе заработал 1,3 млрд рублей. При этом за тот же период оборот розничной торговли увеличился на 2,4%.

"В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 49,2%, непродовольственных товаров – 50,8%", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Алтайкрайстате рассказали, что стоимость продовольствия в Алтайском крае выросла на 7,5% в 2020 году, на непродовольственные товары – на 5,1%, а услуги стали дороже на 2,6%.