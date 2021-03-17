Министр культуры Алтая не знает, когда откроют театр кукол "Сказка"

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила, что строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле завершится к 20 марта. При этом неизвестно, когда культурный объект заработает. По словам Безруковой, учреждение до сих пор не прошло техническую приёмку.

"В театре кукол "Сказка" работы завершатся к 20 марта. Сейчас расставляют мебель. Мы испытываем чувство радости. Началась стадия технической приёмки. Высокая требовательность. Как только получим разрешение – сразу откроем театр", – пояснила министр во время пресс-конференции.

Также глава ведомства показала первые фотографии, сделанные внутри театра кукол. На строительство "Сказки" уже было потрачено 295 миллионов рублей из краевого бюджета.

Открытие театра переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре текущего года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года. В итоге в очередной раз дату перенесли: уже на март 2021-го.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.