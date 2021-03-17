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Новости

В России предложили создать новую категорию льготников

, ИА "Амител"
К ней хотят отнести тех, кто участвовал в борьбе с пандемией
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к Михаилу Мишустину с предложением создать новую категорию льготников – "Ликвидаторы пандемии коронавируса". Об этом сообщает РИА Новости

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, учёных, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", – отмечается в письме.

По мнению Петрова, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие социальные гарантии, которые имеют ликвидаторы аварии на ЧАЭС. 

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести льготный проезд в поездах дальнего следования для пенсионеров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.03.2021 15:53
- гость -

Лучше бы деньги по пост.1762 платили.

17.03.2021 16:06
- гость -

и другие социальные гарантии, которые имеют ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Ну вы сравнили)

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