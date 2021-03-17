В России предложили создать новую категорию льготников

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к Михаилу Мишустину с предложением создать новую категорию льготников – "Ликвидаторы пандемии коронавируса". Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, учёных, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", – отмечается в письме.

По мнению Петрова, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие социальные гарантии, которые имеют ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести льготный проезд в поездах дальнего следования для пенсионеров.