Все задачи на одной платформе: как автоматизировать бизнес с помощью CRM

Первоочередная задача в любом бизнесе – это довольный клиент. Только получая позитивную обратную связь можно добиться успеха в своём деле. Именно поэтому необходимо постоянно держать связь с покупателями и напоминать о себе.

Лучший инструмент для достижения успешных взаимоотношений с потребителями – грамотный маркетинг. По этой ссылке можно изучить детали: https://apix-drive.com/ru.

Как общаться с клиентом?

В этом деле существуют три основные точки:

первая отвечает за привлечение клиента;

вторая – за его обслуживание;

третья – за удовлетворённость результатом.

В первой и третьей необходимо делать акцент на приоритеты компании и её преимущества над конкурентами. Здесь не обойтись без рекламы, СМС-рассылок, холодных и тёплых звонков. Это напоминание о себе, принцип нахождения на виду.

Эффективно взаимодействовать с клиентом помогают цифровые технологии. Совершать холодные звонки, СМС-рассылку, вести работу в соцсетях через обычный телефон неудобно. Это снижает уровень эффективности. Поэтому многие прибегают к CRM.

CRM – это удобные сервисы, которые автоматизируют работу и концентрируют задачи на одной платформе. Так, вы сможете отправлять сообщения, установив чат-бот. Или совершать исходящие звонки и принимать входящие в один клик, параллельно заполняя карточки клиентов. Поступающие в директ сообщения могут приходить сюда же.

Есть нюанс: вы не сможете установить абсолютно все соцсети в одну CRM-систему, так как каждая из них состоит в договорных отношениях с кем-то конкретным. Например, "Битрикс" предложит вам только интегрированный директ "ВКонтакте". Как же быть, если нужно все и сразу? Ссылка с ответом здесь: https://apix-drive.com/ru/blog. Коннектор приложений ApiX-Drive сможет связать все программные продукты и оптимизировать процесс работы в критических точках.