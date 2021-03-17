"Аграрная сверхдержава". Виктор Томенко оценил инициативы по развитию агропрома

Виктор Томенко 16 марта принял участие в заседании подгруппы "Продовольствие для России и мира (новый облик АПК)". Мероприятие провела зампред правительства России Виктория Абрамченко.
Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Виктор Томенко оценил ряд рассматриваемых инициатив по развитию АПК. По словам алтайского губернатора, большой интерес вызвала инициатива "Аграрная сверхдержава".
"Если говорить об участии в реализации этой инициативы на примере нашего региона, то уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий", – сказал Томенко.
Губернатор отметил, что успешной конкуренции будет способствовать развитие отечественной селекции и генетики, а также обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны, пишет официальный сайт Алтайского края.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объём экспорта продовольствия удалось нарастить до 350 млн долларов в 2020 году.
Комментарии
уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции
так вот из-за чего повысили цены на сахар и подсолнечное масло...
Алтайский край увеличил экспорт сельхозпродукции почти в два раза
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А во сколько раз он увеличил производство сельхозпродукции? Что-то я не наблюдаю новых распаханных полей и двукратные стада КРС. Сдается мне что эта продукция со столов жителей края.
Как свое зерно в Китай отгрузим - потом по соседям , скупаем все , что осталось.
сказал так.... и медийный рейтинг на сколько пунктов при этом подскочил?
Смешно!
История с "энергетической суперсверхдержавой" никого ничему не учит?
А что касается сельского хозяйства, то без технического пальмового масла, которое аборигены давят голыми ногами, а также без китайских концентратов и эмульгаторов и полки супермаркетов будут пустыми, и в стране будет голод.
сверхдержава - горжусь и плАчу
Урожайность последние годы демонстрирует положительную динамику. Обновление парка техники, современные удобрения, средства борьбы с сорняками - делают своё дело. Увеличение количества продукции растениеводства происходит не за счет увеличения посевных площадей, а за счет повышения урожайности. Отчего бы и не продавать на экспорт. Вот только желательно побольше бы конечных продуктов переработки было в структуре экспорта, и меньше сырья. Чтобы загрузить работой перерабатывающую промышленность края
уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции...
И чему тут польза для края?
Вот если бы написали, что 80% прибыли от вывозимой продукции остается в крае, то другое дело. А так получается ктотогдето деньги гребет, а нам предлагают этим гордиться.
17.03.2021 15:00
- гость -
Произведено здесь - здесь же налоги платятся.
"Урожайность", вообще-то, растёт только за счёт массового применения канцерогенной химии и покупки за рубежом ГМО семян.
15:05
- гость -
А как надо при такой цене на соляру и запчасти?
17.03.2021 15:04
- гость -
Далеко не факт. Какой-нибудь кубанский агрохолдинг купит тут землю, соберет урожай, продаст, а налоги заплатит по месту регистрации в Краснодаре и прибыль туду же вывезет.
какое может быть сельское хозяйство в сибири
Картошка в магазинах края из Китая, Египта - это и есть сельскохозяйственная сверхдержава?
1."Картошка в магазинах края из Китая, Египта - это и есть сельскохозяйственная сверхдержава?" - Покупайте на рынке или обзаведитесь дачей.
2." Чтобы загрузить работой перерабатывающую промышленность края" Сырья в избытке.
Переработка в крае загружена на 50-60 %- нет реализации продукции.
7.03.2021 15:04
- гость -
17.03.2021 15:00
- гость -
Произведено здесь - здесь же налоги платятся
наивный!
так вот почему этой зимой хлеб отвратительный продается. долго держалась, все-таки пришлось самой начать печь.