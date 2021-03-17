"Аграрная сверхдержава". Виктор Томенко оценил инициативы по развитию агропрома

Виктор Томенко 16 марта принял участие в заседании подгруппы "Продовольствие для России и мира (новый облик АПК)". Мероприятие провела зампред правительства России Виктория Абрамченко.

Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Виктор Томенко оценил ряд рассматриваемых инициатив по развитию АПК. По словам алтайского губернатора, большой интерес вызвала инициатива "Аграрная сверхдержава".

"Если говорить об участии в реализации этой инициативы на примере нашего региона, то уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тысяч тонн муки и крупяных изделий", – сказал Томенко.

Губернатор отметил, что успешной конкуренции будет способствовать развитие отечественной селекции и генетики, а также обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны, пишет официальный сайт Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объём экспорта продовольствия удалось нарастить до 350 млн долларов в 2020 году.