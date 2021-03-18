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Как после бомбёжки. В каком состоянии сейчас "сталинки" в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Многие дома на проспекте Ленина разрушаются уже на протяжении 10 лет

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В марте сразу несколько барнаульцев пожаловались в соцсетях на плачевный вид домов, расположенных в самом сердце Барнаула: на проспектах Строителей и Ленина. Пять лет назад отвалившаяся штукатурка одного из таких домов разбила голову прохожему. Какие-то дома после этого привели в порядок, а какие-то стоят в очереди на ремонт, сроки которого растягиваются на 10 лет. Но уже сейчас на некоторые "сталинки" Барнаула больно смотреть. В прошлом году куски упавшей лепнины стали подпорками для ограждения от этой же осыпающейся штукатурки. На нелепую ситуацию обратил внимание барнаульский архитектор Александр Деринг. 

"На протяжении последних 10 лет мы видим, как разрушаются фасады на проспекте Ленина, особенно его восточный фронт. Особенно вопиюще выглядит фасад дома № 67. И никому до этого нет дела. Я настаиваю на том, чтобы власть обратила внимание на бедственное состояние фасадов этого уникального ансамбля и, наконец, присвоило ему статус достопримечательного места, который прописан в законе о памятниках культурного наследия", – написал на своей странице "ВКонтакте" Деринг.

Общественник и историк Данил Дегтярёв в соцсетях на жалобы барнаульцев рассказал, что год назад они обращались в органы власти по поводу облупленных фасадов домов на Ленина и Строителей. "Из ответов стало известно, что должен быть ремонт, но сроки установлены большие. В ряде случаев это 2021 год, и то не во всех", – отметил краевед. 

По разрушающемуся фасаду дома на проспекте Строителей, 21, власти также ответили в соцсетях, что в настоящее время управляющей организацией (ООО "УК "Первая") удалены опасные фрагменты штукатурного слоя с фасада. В соответствии с решением суда, работы по текущему ремонту фасада УК обязана выполнить в весенне-летний период 2021 года. 

Когда дождутся ремонта остальные дома, точно неизвестно, а пока будьте бдительны и почаще смотрите наверх, что и сделала наш фотокорреспондент. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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