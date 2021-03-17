Режиссёр Эмир Кустурица вновь пообещал приехать на Шукшинский кинофестиваль

Известный сербский кинорежиссёр, лауреат двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица вновь пообещал прилететь на Шукшинский кинофестиваль. Визит звезды мирового кино на Алтай ожидали ещё в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"Эмир Кустурица, который не смог приехать в прошлом году, сейчас подтвердил свою готовность посетить Алтайский край. Мы уже начали подготовку к Шукшинским дням. Пока планируем проведение традиционных массовых мероприятий, в том числе на горе Пикет в селе Сростки, возле памятника Шукшину в Барнауле, а также встречу гостей на красной дорожке у краевого театра драмы. Но с форматом их проведения мы определимся ближе к лету, с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки", – сообщила Безрукова.

Эмир Кустурица – культовый сербский режиссёр, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник рок-группы The No Smoking Orchestra. Со своим ансамблем он активно гастролирует по России.

Кустурица родился 24 ноября 1954 в Сараево (Югославия), в то время столице союзной республики Босния и Герцеговина в составе Югославии. Прославился такими лентами, как "Папа в командировке", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Чёрная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо".

Поворотным пунктом в судьбе режиссёра стал фильм "Подполье" ("Андеграунд", 1995), принёсший вторую "Золотую пальмовую ветвь". Картину представили как триумф десятилетия. В последние годы Кустурица редко снимает удачные киноленты, но активно занимается публичной деятельностью. Является сторонником президента России Владимира Путина.