Алтайский край стал вторым в Сибири по числу волонтёров-медиков

По итогам различных проектов Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири по числу волонтёров-медиков. При этом волонтёры-медики стали победителями краевого конкурса добровольческих движений, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В краевом Минздраве рассказали, что добровольцы оказывали посильную помощь будущим коллегам в медицинских организациях, доставляли продукты, льготные и рецептурные препараты маломобильным и пожилым гражданам.

"За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 28 алтайских волонтёров-медиков наградили грамотой и медалью президента РФ, ещё пять добровольцев получили благодарственные письма президента России. Волонтёр Алтайского государственного медицинского университета Махмуджон Эргашев на всероссийском форуме #МЫВМЕСТЕ получил награду в номинации "Доброе дело", – говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин поддержал участие волонтёров в выборах. Глава государства уверен, что нужно давать возможность приходить во власть людям с разным жизненным опытом и убеждениями.