Буйного медведя задержали в Нижневартовске

В Нижневартовске поймали медведя, который разгуливал по улицам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии... Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе городской администрации.

На видеозаписях, которые опубликовали в социальных сетях, запечатлён момент погони медведя за мужчиной. Горожанин перебежал дорогу, от продолжения погони его спас проезжающий мимо автобус.

Ранее сообщалось, что в Румынии дикие животные делают экстремальные виды спорта ещё более экстремальными. Так, например, на одном из горнолыжных курортов на трассу вышел медведь.