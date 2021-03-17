Буйного медведя задержали в Нижневартовске

В Нижневартовске поймали медведя, который разгуливал по улицам. Об этом сообщает РИА Новости.
"Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии... Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе городской администрации.
На видеозаписях, которые опубликовали в социальных сетях, запечатлён момент погони медведя за мужчиной. Горожанин перебежал дорогу, от продолжения погони его спас проезжающий мимо автобус.
Ранее сообщалось, что в Румынии дикие животные делают экстремальные виды спорта ещё более экстремальными. Так, например, на одном из горнолыжных курортов на трассу вышел медведь.
Комментарии
задержали... сбили автобусом
от продолжения погони его спас проезжающий мимо автобус.
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Переехав медведя.
нифига он не был буйный, мужик - хозяин его выкинул в лес - наигрался, миша вернулся
Медведь точно не настоящий. Он еле бегает, даже мужика догнать не может. Может из зоопарка сбежал.
Настоящий, просто не дикий, такой ухоженный, вальяжный.