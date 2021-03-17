Регионам не разрешат убивать бездомных животных

15 марта представители "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных. Спустя сутки инициативу отозвали, пишет газета "Коммерсант".

"В соответствии с п. "б" ч. 6 ст. 112 регламента Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации отзываем законопроект № 1128735-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", – говорится в карточке законопроекта.

Ранее жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Женщина также сообщила, что число псов постоянно растёт. При этом в приютах мест для животных попросту нет.