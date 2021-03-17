Регионам не разрешат убивать бездомных животных

15 марта представители "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных. Спустя сутки инициативу отозвали, пишет газета "Коммерсант".
"В соответствии с п. "б" ч. 6 ст. 112 регламента Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации отзываем законопроект № 1128735-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", – говорится в карточке законопроекта.
Ранее жительница Барнаула рассказала о своре бродячих собак, которые держат местных жителей в страхе. Женщина также сообщила, что число псов постоянно растёт. При этом в приютах мест для животных попросту нет.
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Значить придётся и дальше их кормить детьми, девушками, стариками и прочими суверенными россиянами.
Почти миллиард в год, уходит на мероприятия по отлову и целованию их под хвостик.
Хоть бы налог для собачатников придумали, что ли.
Жил да был Человек. И была у него лишь собака.
Ни жены, ни детей.. Сам по жизни судьбу свою нес.
После смерти его оказалось, что некому плакать,
Так как в вечность ушел за хозяином преданный пес.
Ну а там – долгий путь. Ни воды, ни травинки, ни злака.
Изнуряет жара. По пескам расстилается дым.
Человек еле шел. Но ему помогала собака,
Пес, который готов был и в пекло идти вместе с ним.
Вдруг пред ними предстал дивный сад, где фонтаны сверкают.
Водопады, дворцы – изобильем был взор восхищен.
И привратник сказал: "Заходи! Тебя рай ожидает!
Но собакам сюда без сомнения вход воспрещен".
Он ушел от ворот. Долго ль шел - кто об этом узнает?
Шел, и падал, и шел - без надежд, дикой жаждой томим.
Но ни разу с тех пор не жалел о потерянном рае.
И собака его неизменно трусила за ним.
Время там не течет. Не светает там и не темнеет.
И ничтожно все то, что значительным кажется нам.
Новый сад впереди... Просто ферма – уютней, скромнее.
Человек постучал... А собака прижалась к ногам.
Человек прохрипел: «Я с дороги и снова в дорогу».
И хрипел верный пес. И был хрип непохожим на лай.
«Дайте каплю воды - и собаке, и мне. Ради Бога!»
И Привратник сказал: "Заходите. Вас ждут. Это рай."
"Был бы рад я войти. Как мечтал я о рае! Однако...
Не впускаете пса, и останусь я с другом моим."
И привратник сказал: "Заходите к нам вместе с собакой."
И вошел человек. И собака вошла вместе с ним.
"Ну а тот дивный сад? Сад, где вывеска точно такая?
Что не дал нам двоим насладиться прохладой своей?"
И привратник сказал: "Тот мираж - только видимость рая.
Это ад. Он для тех, кто бросает в дороге друзей."💓
©Ефим Хаят
Это ж какое же лобби у зоопараноиков... Так и до однополых браков недалеко.
Ситуация страшная. Стаи собак ведут себя очень агрессивно по отношению к детям.
17.03.2021 17:39
- гость -
Ситуация страшная. Стаи собак ведут себя очень агрессивно по отношению к детям.
Детям не надо в морды собак тыкать своими корявками и дрыгалками!
17.03.2021 17:34
- гость -
Это ж какое же лобби у зоопараноиков...
Оно там, Наверху.