Занятия в алтайской школе отменили из-за аварийного состояния корпусов

В бийской школе № 31 приостановят занятия с 29 марта. Из трёх корпусов образовательного учреждения, построенных ещё в 60-е годы прошлого столетия, два находятся в аварийном состоянии.

Как сообщает "Бийский рабочий", занятия проходили лишь в одном корпусе, а доступ в остальные для детей был закрыт. Управление образования постоянно осуществляло контроль над состоянием зданий, а в начале марта по результатам проверки прокуратура вынесла представление о необходимости приостановления образовательного процесса.

Комиссия ЧС и ПБ установила, что капитальный ремонт корпусов невозможен по причине допущенных ошибок при постройке, а потому приняла решение остановить занятия из-за угрозы для жизни и безопасности детей.

Вопрос о перераспределении учеников уже проработан – детей отправят на занятия в школы № 1 и № 4. Учиться в этих учреждениях дети начнут уже с начала четвёртой четверти, а до конца учебного года школьники 1-9 классов будут получать компенсацию за проезд.

Напомним, информация о состоянии школы № 31 в Бийске вызвала общественный резонанс в начале марта. Прокуратура назначила проверку. Позже бийские власти заявили, что намерены построить новое здание для учебного заведения.