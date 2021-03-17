Олег Тиньков рассказал, кто в будущем возглавит список российских миллиардеров

Предприниматель Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кто из отечественных бизнесменов в ближайшее время возглавит топ самых богатых. По словам основателя Тинькофф Банка, это Павел Дуров, Николай Сторонский и братья Игорь и Дмитрий Бухманы. При этом Тиньков подчеркнул, что не знает, кто из них на каком месте окажется в топ-3.

Напомним, Дуров является основателем и бывшим владельцем соцсети "ВКонтакте", основателем мессенджера Telegram. Его состояние оценивается в 3,4 млрд долларов. Сторонский – выходец из России и основатель британского финтех-стартапа Revolut. Его состояние – 1,1 млрд долларов. Братья Бухманы, родившиеся в Вологде, – основатели компании мобильных приложений Playrix, головной офис которой сейчас находится в Ирландии. У каждого из них на счетах по 3,1 млрд долларов.

По итогам 2020 года тройку лидеров рейтинга Forbes самых состоятельный российских бизнесменов возглавляли руководитель "Норникеля" Владимир Потанин (19,7 млрд долларов), совладелец НМЛК Владимир Лисин (18,1 млрд долларов) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (17,1) млрд долларов.