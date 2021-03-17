Доктор Мясников рассказал, какие болезни снижают эффективность вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса будет менее эффективна для людей с хроническими и онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"У больных с хроническими и онкозаболеваниями мы не можем ожидать 90-процентного эффекта от вакцины, но даже если будет 50% – это уже хорошо. Больной с онкологией COVID не перенесёт", – сказал он в эфире шоу "Соловьёв Live".

По его словам, при химиотерапии эффективность препарата может снизиться до 20%, но это всё равно даёт шанс на жизнь. Телеврач считает, что вакцинация должна быть обязательной, особенно среди таких уязвимых групп населения.

Ранее Мясников назвал способ пережить нынешнюю весну. По его словам, не стоит думать о прошлом и переживать о будущем.