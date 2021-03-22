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Займы без отказа. Как получить деньги с плохой кредитной историей

, ИА "Амител"
Специалисты финансовой группы "Содействие" рассказали о популярных вариантах оформления кредита или займа

Многим россиянам отказывают в займе из-за испорченной кредитной истории. Скорее всего, из-за незначительной просрочки у вас вряд ли будут проблемы. Но в случае серьёзных трудностей с выплатой долгов есть вероятность, что вы окажетесь не самым желанным клиентом в банке. Тем не менее даже в такой ситуации есть несколько способов получить деньги.

Кредитная карта

Один из вариантов для тех, кому срочно необходима небольшая сумма денег. Конечно, кредитную историю всё равно проверят. Она повлияет на лимит по карте, но возможность отказа – минимальная. 

Есть один нюанс, отмечают в компании "Содействие" – наличие активной кредитки может плохо влиять на кредитную историю, ведь такие карты несут потенциальную опасность для финансовой репутации. Каждый месяц грозит нарушением сроков выплаты и долгами в несколько десятков тысяч рублей. Поэтому в идеальной кредитной истории не должно быть записей о кредитных картах.

Кредит или рассрочка в магазине

Многие магазины готовы предоставить нужный вам товар в кредит или рассрочку. Проверка финансовой репутации в этом случае происходит редко, но есть недостаток – переплата за товар в виде процентов. Их сумма может достигать 20-30% от стоимости приобретения.

Кстати, досрочное погашение долга также не лучший вариант для кредитной истории, ведь в этом случае сумма пересчитывается и уменьшается, отмечают эксперты. Банкам это невыгодно, поэтому они предпочитают доверять клиентам, которые исправно выплачивают все запланированные платежи.

Заём под залог ПТС

Это один из реальных вариантов быстро получить деньги. Во-первых, многие МФО, которые предлагают такую услугу, относятся к клиентам с просрочками намного лояльнее, чем банки. Во-вторых, если вы можете предоставить в залог ПТС, вероятность получения денег в долг составляет практически 100%. Собственники автомобилей могут получить до 500 тысяч рублей наличными.

Важно, что оформляя заём под залог ПТС, машина остаётся у собственника. Вы можете пользоваться автомобилем, как и раньше, единственное ограничение – его нельзя продать до снятия обременения.

Главное – обращайтесь в компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ, например, в финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Сотрудники компании помогут получить деньги в день обращения и оформят документы в течение часа. 

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов, или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":
адрес: ул. Гоголя, 66
Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 9:00 до 20:00; сб-вс – с 10:00 до 18:00 
Сайт
"ВКонтакте"ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юрлица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на март 2021 года.

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